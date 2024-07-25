فرصة لالتحاق 10 خريجين إماراتيين بكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس دبي للإعلام عن إتاحة منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين الفرصة لـ10 خريجين إماراتيين للالتحاق بكلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي للسنة الدراسية 2024 – 2025.

وللتقديم للمنحة يتم إرسال المتطلبات التالية:

شهادة الثانوية العامة المصدقة.

شهادة معادلة مؤهل الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم باستثناء الطلاب الذين تخرجوا من المدارس الحكومية.

شهادة الـ Emsaat أو IELTS أو TOFEL .

أو أو . شهادة الـ SAT إذا توفرت.

إذا توفرت. صورة جواز السفر مع الإضبارة.

خلاصة القيد.

نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية (من الجهتين).

رسالة إعفاء من الخدمة الوطنية للذكور.

صورة شخصية.

إلى البريد الإلكتروني: scholarship@dubaimediacouncil.ae

وذلك في الفترة الزمنية المتاحة حتى 01 أغسطس 2024.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز