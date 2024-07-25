حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة الموارد البشرية في الإمارة

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم، يُرقى عبد الله إبراهيم الزعابي إلى درجة «رئيس دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعين رئيساً لدائرة الموارد البشرية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس لدائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم، يُنقل عمر خلفان بن حريمل الشامسي إلى دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة، ويُعين رئيساً للدائرة، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن استبدال عضو في مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

وبحسب المرسوم يُستبدل بعضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي عمر خلفان بن حريمل الشامسي، العضو عبد الله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

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