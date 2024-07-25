وزارة الخارجية تدعو المواطنين إلى الاطلاع على صفحة إرشادات السفر

المصدر: البيان

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دعت وزارة الخارجية مواطني دولة الإمارات إلى الاطلاع على صفحة إرشادات السفر على الموقع الإلكتروني للوزارة والتي توفر إرشادات ونصائح حسب كل وجهة.

-يمكن الاطلاع على صفحة إرشادات السفر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: http://mofa.gov.ae

- أو التطبيق الذكي: UAE MOFA

المسافر الإماراتي لسفر آمن ومريح، تُذكر وزارة الخارجية مواطني دولة الإمارات بأهمية الاطلاع على صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة على الموقع الإلكتروني https://t.co/ZBEUK4kpIT أو التطبيق الذكي UAE MOFA

#سلامتك_أولويتنا #للمسافر_الإماراتي #وزرارة_الخارجية pic.twitter.com/U0dwkaow0O — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) July 25, 2024

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