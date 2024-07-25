على الموقع الإلكتروني للوزارة

وزارة الخارجية تدعو المواطنين إلى الاطلاع على صفحة إرشادات السفر

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
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دعت وزارة الخارجية مواطني دولة الإمارات إلى الاطلاع على صفحة إرشادات السفر على الموقع الإلكتروني للوزارة والتي توفر إرشادات ونصائح حسب كل وجهة.

-يمكن الاطلاع على صفحة إرشادات السفر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: http://mofa.gov.ae

- أو التطبيق الذكي: UAE MOFA   

 

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