مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي يصدر تقريره الرابع عن أوراقه العلمية والبحثية

المصدر: البيان

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أصدر مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي تقريره الرابع حول الأوراق العلمية والبحثية التي نشرها المركز في مؤتمرات ومجلات علمية دولية ودوريات متخصصة محكّمة خلال العام 2023.

ويتضمن التقرير 71 ورقة بحثية بزيادة قدرها 14.5% عن الأوراق العلمية التي نشرها المركز خلال العام 2022. وتتمحور موضوعات مجالات البحث حول الطاقة الشمسية والمياه وكفاءة الطاقة وتكامل الشبكة الذكية والثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الفضاء وتحليل أنظمة الطاقة.

وقد حصدت الهيئة العديد من الجوائز تقديراً للأوراق العلمية والبحثية التي قدمها مركز البحوث والتطوير، ومن أبرزها جائزة "أفضل ورقة بحثية" 2023 من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، عن الأوراق العلمية والبحثية الستة التي قدمها المركز حول الدورة الأولى لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي في نوفمبر 2023.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نفخر بالنتائج المهمة التي تسجلها المشاريع البحثية الإماراتية في المؤسسات الأكاديمية العالمية، والإنجازات التي تحققها عالمياً تقديراً لتميزها وريادتها ودورها الفاعل في إثراء المجتمع العلمي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

ويسهم مركز البحوث والتطوير في دعم مساعي الهيئة لاستشراف وصنع المستقبل المستدام، وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وابتكار التقنيات الإحلالية. وتشكل بحوث المركز التطبيقية المبتكرة عاملاً مهماً في محافظة الهيئة على مكانتها في طليعة المؤسسات الخدماتية حول العالم، ومواصلة توفير قيمة مضافة لخدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاستدامة والجودة والموثوقية، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ودعم استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي."

من جهته، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "نجح الباحثون في مركز البحوث والتطوير خلال فترة قصيرة في إثبات جدارتهم وتفوقهم، من خلال ابتكار تقنيات متقدمة، وتطوير حلول مستدامة تعزز العمليات التشغيلية والخدماتية للهيئة ومختلف قطاعات المؤسسات الخدماتية حول العالم."

ومن أبرز مواضيع الأوراق العلمية والبحثية التي قدمها المركز أيضاً خلال العام 2023: مفهوم النماذج الشمسية الكهروضوئية في صحراء الشرق الأوسط من جهة ومناخ الدول الأوروبية من جهة ثانية، ابتكار مؤشرات أداء رئيسية مناسبة لقياس مرونة الطاقة في الأبنية بالاعتماد على البيانات، تحسين أداء بطاريات التدفق والطرق المبتكرة للتنبؤ بالمقاومة الكهروكيميائية للبطاريات، تقييم شامل لدورة حياة المحطات التي تعمل بتقنية التناضح العكسي والمزودة بالأنظمة الشمسية الكهروضوئية، وغيرها.

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