حمد الشرقي يطّلع على مبادرات صندوق الوطن في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقصر سموه بالرميلة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

واستمع سموه خلال اللقاء، إلى شرح مفصل من معاليه حول البرامج والمبادرات الصيفية الخاصة بصندوق الوطن ومنها المقامة في الفجيرة، التي تعزز الهوية الوطنية والانتماء والولاء والمواطنة لدى الشباب الإماراتي، تحت شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة، ركائزها التمكين والإنتاجية والمسؤولية».

وأثنى سموه على الجهود المبذولة من جانب صندوق الوطن وعملهم الدؤوب للحفاظ على مسيرة الإمارات لتكون مسيرة نابضة بالتقدم. كما أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة، على اهتمام سموه ومتابعته لعمل برامج صندوق الوطن، مؤكداً تقديم أفضل مستويات العمل فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال القادمة.

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