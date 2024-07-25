هيئة تنمية المجتمع بدبي تطلق تقرير الاستدامة

المصدر: دبي – مريم العلي

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أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الأول للاستدامة، وذلك في إطار عامي الاستدامة على مستوى الدولة 2023 - 2024، ووفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير «GRI».

وأكدت الهيئة أن التقرير يعكس التزامها بتحقيق مبادئ ومفاهيم الاستدامة ودمجها كجزء أساسي من استراتيجيتها، المتوافقة مع خطط التنمية المستدامة لإمارة دبي، وأنه يعكس التزام الهيئة بالمعايير والاتجاهات العالمية في مجال الاستدامة وتوافقها مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.

كما يقيس تقرير الاستدامة أداء هيئة تنمية المجتمع في مختلف المجالات البيئية والاجتماعية والحكومية، مما يساعد في توجيه الشركاء نحو تبني الممارسات المستدامة وتحفيز الابتكار وتحسين الأداء المؤسسي بشكل عام، حيث يتناول جوانب متعددة تشمل مبادرات وجهود إدارة الثروات، التعامل مع التغير المناخي، الاستثمارات المجتمعية، وتعزيز التنوع والاندماج الاجتماعي.

كما يغطي مبادرات التمكين والمشاركة المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز دور الأفراد في المجتمع وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تقييم معايير الحوكمة وإدارة المخاطر لضمان التزام الهيئة بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في عملياتها، هادفاً إلى تقديم صورة شاملة ومفصلة عن التقدم الذي تحققه هذه المجالات، بالإضافة إلى تحديد الفرص والتحديات المستقبلية لتعزيز الاستدامة في المجتمع.

برامج

ويستعرض التقرير بشكل مفصل المبادرات والأنشطة التي عملت عليها هيئة تنمية المجتمع خلال العامين الماضيين، مسلطاً الضوء على البرامج المتنوعة التي تم تنفيذها في مجالات التوعية البيئية والمبادرات الاجتماعية.

حيث تشمل هذه البرامج مجموعة واسعة من الجهود التي تهدف إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي والتضامن المجتمعي بين أفراد المجتمع، من خلال تنظيم حملات توعوية، وفعاليات اجتماعية، وورش عمل تعليمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول قضايا البيئة وأهمية الحفاظ عليها، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي الناتج عن أنشطتها.

وتعكس هذه المبادرات التزام الهيئة العميق بالابتكار المستدام والتميز في تقديم الخدمات المجتمعية، من خلال تبني أحدث التقنيات والممارسات البيئية المستدامة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة، كما يهدف التقرير إلى تقديم صورة شاملة عن هذه المبادرات والإنجازات، مع تسليط الضوء على التأثير الإيجابي الذي تحقق من خلال هذه الجهود في المجتمع.

تطوير

وأكدت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أن هذا التقرير يعد خطوة مهمة في تطوير منهجية واضحة لتنمية الخدمات ورفع القيمة التنافسية بين الجهات الحكومية والخاصة، ويأتي إطلاقه ضمن إطار رؤية هيئة تنمية المجتمع لتعزيز التنمية المستدامة، الشفافية، والمساءلة في جميع جوانب عملها، مؤكدةً التزام الهيئة بالعمل نحو مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً.

وأشارت إلى توقعات الهيئة بمساهمة تقرير الاستدامة في تطوير أدائها مستقبلاً ورفع ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة، مشددة على أن التقرير يشكل قاعدة أساسية يمكن الارتكاز عليها في إدارة المخاطر بفاعلية وتطوير خطط تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل التكاليف وتحفيز الابتكار.

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