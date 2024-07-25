الملا والمطروشي يستعرضان تجارب استكشاف الفضاء في مخيم «أبطال المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف متحف المستقبل رائدي الفضاء الإماراتيين محمد الملا ونورا المطروشي ضمن فعاليات مخيم «أبطال المستقبل» الصيفي، في مبادرة تم تنظيمها بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، الشريك الاستراتيجي للمتحف، لتعزيز اهتمام الأطفال باستكشاف قطاع الفضاء. وأتيحت للأطفال خلال هذه الزيارة فرصة سماع تجارب رائدي الفضاء .

حيث شاركا الأطفال قصصهما عن التدريبات والمهام المستقبلية، وأجابا عن أسئلتهم المختلفة، واستعرضا معلومات معمقة حول مهمات استكشاف الفضاء، وانتهت الزيارة بصورة جماعية في المتحف.

وتستمر النسخة الثالثة لمخيم «أبطال المستقبل» الصيفي حتى 1 أغسطس المقبل، ويقدم برنامجاً تعليمياً وترفيهياً مصمماً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات للاستمتاع بأنشطة جذابة مصممة خصيصاً لتناسب فضولهم وإبداعهم، في حين يستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 13 عاماً من جلسات أكثر تحفز على التفكير، ويقدم معسكر هذا العام مزيجاً من ورش العمل العملية والجولات المصحوبة بمرشدين وتجارب غامرة تهدف إلى تعزيز الإبداع لدى الأطفال وتشجيع الابتكار ومساعدتهم على تطوير فهم أعمق للعالم من حولهم.

برنامج شامل

وتقدم النسخة الثالثة من مخيم «أبطال المستقبل» برنامجاً شاملاً يضمن استفادة الأطفال طيلة اليوم، حيث تتضمن الأنشطة مزيجاً بين المحتوى التعليمي والاستكشاف الممتع. ويتيح المخيم الفرصة للأطفال لتطوير مهارات جديدة، وتشكيل صداقات جديدة، فضلاً عن استكشاف إمكانياتهم في بيئة مبتكرة ومحفزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز