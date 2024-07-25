نهيان بن مبارك: شباب الإمارات في قمة أولويات محمد بن زايد

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن لقاءاته بالشباب المشارك في برنامج «فرسان القيم»، سواء في أبوظبي أو الفجيرة، يطمئننا إلى أن مستقبل إماراتنا الحبيبة سيكون رائعاً ومزهراً، فهؤلاء الشباب العاشق لوطنه، والواثق في قدراته لديه من الإمكانات ما يجعله قادراً على أن يضع وطنه في مقدمة الدول، مؤكداً أن طموحاتهم وآمالهم تتطابق مع ما يريده لهم هذا الوطن في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع شباب الإمارات في قمة أولوياته.

جاء ذلك عقب جولة معاليه في مدرسة جيمس وينشستر، وكليات التقنية العليا بالفجيرة، في إطار متابعته المستمرة لأنشطة ومبادرات البرامج الصيفية لصندوق الوطن، التي تتخذ شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة، ركائزها التمكين والإنتاجية والمسؤولية» من خلال البرامج الـ 4 الرئيسية وهي:

«قدوتي وفكرتي ولغة القرآن وفرسان القيم»، حيث استعرض معاليه كافة الأنشطة والمبادرات، واستطلع آراء الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور حول الفعاليات، وقدم المشاركون من الطلبة عروضا فنية وأدبية وتراثية. وحضر معاليه جانباً من مشاريع «فرسان القيم» مع طلاب كليات التقنية العليا من مختلف الفروع بالدولة، وتابع شرح الطلبة لمبادراتهم حول تعزيز الهوية الوطنية والانتماء والولاء والمواطنة، كما حضر جانبا من جلسة برنامج فرسان القيم التفاعلية مع الطلاب، وناقشهم في أفكارهم ورؤيتهم لأندية الهوية الوطنية بالجامعات والكليات.

وأشار معاليه إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة يؤكد دائماً على أهمية الحفاظ على مسيرة الإمارات لتكون نابضة بالتقدم، ويبدأ ذلك بالاعتزاز بهويتنا الوطنية، وما تتضمنه من قيم ومبادئ راسخة، وما تشير إليه من حرص كامل على تمكين الإنسان وتنمية قدراته على الإبداع والإنتاج والمبادرة والإنجاز والتفوق، ومن هذا المنطلق يلتزم الصندوق في برامجه وأنشطته، بأن يكون تعزيز الشعور بالهوية الوطنية هو محور التركيز وأساس العمل، وقد اتخذ الصندوق لكافة البرامج والأنشطة شعاراً جديداً هو «هوية وطنية قوية ومستدامة»، بما في ذلك البرامج الصيفية لطلاب المدارس والجامعات.

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