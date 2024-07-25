عمار النعيمي: الإمارات متمسكة بموروثها وحريصة على غرسه بين الأجيال

المصدر: عجمان - البيان

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل»، يجسد الحرص على دعم التراث الإماراتي، والمحافظة على استدامة العادات والتقاليد الإماراتية العريقة، وتعزيزها بين الأجيال.

وقال سموه إن توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد دوماً على ضرورة الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي للدولة، وتدعو للتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة للإمارات، بما يعزز قيم الانتماء للوطن، ويؤكد على أن الإمارات بما وصلت إليه من تقدم وتطور مشهود بين الدول، متمسكة بموروثها وحريصة على غرسه بين الأجيال.

وأضاف سموه: يقام المهرجان سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتمسك بالتراث، وغرس قيمه بين أبناء الوطن، ليتوارثوه جيلاً بعد جيل، ويعملون على حفظه بما يحمله من معانٍ تعزز الهوية الوطنية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل 2024» التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتنظمه دائرة التنمية السياحية بعجمان، في قاعة الإمارات للضيافة، في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجاري.

وقام سموه بجولة بأجنحة المهرجان وتعرف على أقسامه، والتقى عدداً من أصحاب المزارع ومنتجي العسل المشاركين بالمهرجان واطلع على ما يتم عرضه من منتجات زراعية وأجود أنواع الرطب والحمضيات والعسل.

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