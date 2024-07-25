5.2 ملايين طن واردات دبي من الأغذية في 6 أشهر

المصدر: دبي- وائل نعيم

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كشفت بلدية دبي أن عدد الشحنات الغذائية المستوردة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 268 ألفاً و84 شحنة، وبلغ إجمالي أوزان هذه الشحنات الغذائية 5 ملايين و237 ألفاً و918 طناً، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي لـ«البيان»: «تستمر جهود بلدية دبي في المحافظة على سلامة وجودة الغذاء في إمارة دبي، ضمن خطتها لبناء منظومة غذائية مستدامة وتوفير أفضل مستويات سلامة الأغذية وحماية المجتمع من المخاطر الغذائية، بما يعزز من جودة الحياة في الإمارة، مشيراً إلى أن عدد المؤسسات الغذائية في دبي حالياً أكثر من 25 ألف مؤسسة غذائية».

وأضاف: «بالنسبة الإحصاءات المتعلقة بالرقابة على المؤسسات الغذائية والأغذية المستوردة عبر المنافذ فإن عدد الشحنات الغذائية المستوردة سنوياً يبلغ 533 ألفاً و790 شحنة غذائية، وعدد الدول التي يتم استيراد الأغذية منها يبلغ 160 دولة».

وأوضح سلطان الطاهر: «إن بلدية دبي تواصل جهودها الرامية لضمان الجاهزية للمستقبل، وترسيخ مقومات النظم الغذائية المستدامة، عبر تطبيق منظومة رقابية متكاملة على طول مراحل سلاسل التوريد بداية من بلد المنشأ إلى طاولة المستهلك، ووفق أفضل المعايير العالمية، بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بالحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية.

وتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي في مجال سلامة الغذاء، وبما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق سعادة ورفاهية أفراد المجتمع». وقال: «تقوم البلدية بالرقابة على الأغذية وتتبعها من بلد المنشأ، حيث يتم تسجيل جميع الأغذية وتقييم البطاقة الغذائية قبل البدء باستيرادها للأسواق المحلية، ويتم إرفاق الشحنة الغذائية بشهادة صحية صادرة من جهة صحية حكومية في بلد المنشأ تثبت صلاحية جميع الأصناف وكميات الشحنة الغذائية».

رقابة

وتابع: «يتم التفتيش على جميع الأصناف الشحنة المستوردة أثناء وصولها إلى منافذ إمارة دبي، حيث يتم التأكد من صلاحيتها ظاهرياً ومطابقة البطاقة الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. كما يتم أخذ العينات الغذائية من الأصناف التي يطلب النظام الفحص المخبري لها بناء على نظام تقييم المخاطر المعتمد، والإفراج عن الشحنات الغذائية المستوفية للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة ومراقبتها من خلال الزيارات التفتيشية في أسواق إمارة دبي».

قطاع حيوي

وأشار إلى أن بلدية دبي تولي قطاع الغذاء اهتماماً كبيراً باعتباره قطاعاً حيوياً، وتعمل على ضمان مقومات أمنه، كونه محوراً استراتيجياً يحظى بمتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة، نظراً لوجوده ضمن قائمة أهداف التنمية المستدامة لإمارة دبي، وسعيها إلى تحقيق أعلى مستويات التميز في هذا المجال، بما يكفل أفضل النظم الغذائية المستدامة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاهية لأفراد المجتمع، ورفع مستويات ومؤشرات السلامة والصحة لديهم، وتعزيز مكانة دبي العالمية في هذا القطاع الحيوي.

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