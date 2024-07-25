دبي تستضيف القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي يوم 8 أكتوبر المقبل الدورة الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، والتي تنظمها مؤسسة «إيكونوميست إمباكت».

حيث يناقش سبل تعزيز مرونة عمليات التجارة العالمية، والصلة الأساسية بين الاستدامة وسلاسل التوريد. وتجمع القمة رواد الفكر وصانعي السياسات وخبراء الصناعة والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتشكيل مستقبل التجارة العالمية.

وسوف تتناول القمة كذلك التحديات الحالية مثل الجغرافيا السياسية، واضطرابات سلسلة التوريد، ومخاوف الاستدامة وارتفاع تكلفة البضائع. وتغطي القمة مجموعة واسعة من المواضيع منها: السياسة والعولمة الجديدة، والتجارة المدعومة بالتكنولوجيا، والابتكار والذكاء الاصطناعي، والمخاطر والمرونة، والابتكار في التجارة الرقمية والخدمات، وبناء سلاسل التوريد المستدامة، التجارة العالمية وتحول سلسلة التوريد.

وكانت الدورة السابقة من القمة استعرضت تأثير الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية على تخطيط وعمليات سلاسل التوريد، والتجارة الرقمية والتقنيات المرتبطة بها، وتغير دور منظمات التعرفة الجمركية، وقياس وتطبيق مبادرات الاستدامة عبر جميع مراحل سلسلة التوريد.

وناقش المشاركون دور التحول التجاري في تسارع عجلة النمو وحركة العولمة الجديدة، وتنويع سلسلة التوريد، وتحقيق الاستدامة، وتنظيم آلية تتبع المنتجات، وإدارة البيانات في التجارة الرقمية، ومرونة سلسلة الإمداد والتجارة في المناطق الناشئة.

كما ناقشت القمة كيفية إحداث تغيير نوعي في وضع التجارة العالمية الراهن وطرق تحسين انفتاح سلسلة التوريد وتطوير التجارة في البلدان الناشئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل التجارة أكثر استدامة.

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