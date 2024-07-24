«الخارجية» ترحب بتعيين محمد الحسّان ممثلاً لغوتيريش بالعراق ورئيساً لبعثة «يونامي»

المصدر: وام

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رحبت وزارة الخارجية بقيام أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بتعيين الدكتور محمد الحسّان من سلطنة عُمان الشقيقة، ممثلاً خاصاً له في جمهورية العراق، ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

دعم

وهنأت وزارة الخارجية سلطنة عُمان على هذا التعيين، معربة عن دعمها الكامل لمهمة الحسان، وثقتها في نجاح جهوده في المنصب الجديد بما يدعم الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيقة، والمنطقة بأكملها.

جهود

وثمّنت الوزارة الجهود التي بذلتها السيدة جينين هينيس- بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة (يونامي) سابقاً، وذلك طوال فترة عملها منذ تعيينها في هذا المنصب عام 2018.

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