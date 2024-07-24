سفارة الإمارات في كندا تنصح مواطني الدولة بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الحرائق

المصدر: البيان

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أهابت سفارة دولة الإمارات في أوتاوا مواطني الدولة المتواجدين في كندا، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الحرائق الموسمية في الغابات القريبة من المناطق الشمالية.

وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

يذكر أن ضربت موجة حر كندا الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تفاقم ظروف الجفاف، مع اندلاع العديد من حرائق الغابات، وتثير الحرائق الجديدة مخاوف من أن تشهد كندا موسماً عنيفاً آخر لحرائق الغابات مثل الصيف القاسي العام الماضي.

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