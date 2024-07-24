افتتاح حضانة محكمة التمييز في دبي لتعزيز بيئة عمل داعمة للأسرة

المصدر: دبي - البيان

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افتتح الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، حضانة محكمة التمييز الخاصة بموظفي المحاكم، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وذلك ضمن استراتيجية محاكم دبي لتحقيق رؤية وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، وتعزيز بيئة عمل داعمة للأسرة، وذلك بحضور القاضي عمر عتيق المري، نائب مدير محاكم دبي، وعبدالرحيم أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، ود. جميلة الهاملي، رئيس المجلس النسائي.

وأعرب الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، في كلمته خلال الافتتاح عن أهمية توفير الدعم اللازم للموظفين لتخفيف الأعباء عنهم، وتمكينهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة وفعالية، وقال: «إن افتتاح حضانة محكمة التمييز يعكس التزام محاكم دبي برعاية موظفيها وتحقيق التوازن المثالي بين حياتهم المهنية والشخصية، مما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي والإنتاجية، إن دعم الأسرة والمساهمة في بناء مجتمع مستقر هو جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية وواجبنا تجاه موظفي محاكم دبي».

ممارسات

وأضاف السويدي: نحن في محاكم دبي نعمل جاهدين لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم الإبداع والابتكار، هذه الحضانة هي نموذج يحتذى به في تعزيز قيم الرعاية والاهتمام التي نطمح إليها في جميع دوائرنا ومؤسساتنا.

كما أعرب عبدالرحيم أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، عن سعادته بهذه الخطوة المهمة، مؤكداً على دور الحضانة في توفير بيئة آمنة ومريحة للأطفال، مما يتيح للأمهات العاملات التركيز على مهامهم الوظيفية دون القلق على أبنائهم.

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