حمدان بن محمد يزور مقر وزارة شؤون مجلس الوزراء ويشيد بمنظومة العمل الحكومي المتفردة عالمياً في الإمارات

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن منظومة العمل الحكومي في الإمارات شهدت تطورات استثنائية انعكست بآثار إيجابية كبيرة على مختلف قطاعات التنمية وخصوصاً تلك التي تلامس احتياجات المواطنين المباشرة والخدمات المقدمة لهم، مشيداً سموه بجهود حكومة دولة الإمارات المتواصلة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم إلى مقر وزارة شؤون مجلس الوزراء، وذلك بعد تعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، ضمن التشكيل الوزاري الأخير، الذي باركه واعتمده صاحب السمو رئيس الدولة، وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات نموذجاً متفرداً عالمياً في الكفاءة والمرونة والقدرة على التعامل مع مختلف المتغيرات والتطورات".

وأضاف سموه: " الإمارات تسير نحو مراحل جديدة أكبر من التطوير والإنجاز، لتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها وأجيالها، ما يتطلب مضاعفة التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية".

واطلع سموه من معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وقيادات الوزارة، على المنظومة الاتحادية في العمل الحكومي والتي رسخت حكومة الإمارات من خلالها نموذجاً متفرداً في مرونة العمل الحكومي، والقدرة على تطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات التي تعزز مسيرة النمو والريادة في مختلف القطاعات، كما استمع سموه إلى شرح حول المنظومة التشريعية لتطوير القوانين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى المبادرات والمشاريع النوعية لمكتب رئاسة مجلس الوزراء والمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

كما اطلع سموه على الخطط المتواصلة لتعزيز التنسيق والتكامل بين عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وما تحقق من إنجازات ملحوظة في هذا المجال، لتوحيد العمل الوطني وجهود المؤسسات الاتحادية والمحلية، وتسريع الإنجاز في الأولويات الوطنية والمشاريع والمبادرات الاستراتيجية.

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