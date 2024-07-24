وزارة الموارد البشرية والتوطين تطلق خدمة تقسيط رسوم خدماتها والغرامات الإدارية
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمة تقسيط رسوم خدماتها والغرامات الإدارية من حملة البطاقات الائتمانية التابعة لـ 5 بنوك في الدولة، ما يمنح المتعاملين المرونة والسهولة في عملية الدفع، حرصاً من الوزارة على إسعاد المتعاملين وتلبية متطلباتهم.
وقالت الوزارة في حسابها على منصة إكس "حرصاً منا على إسعاد متعاملينا وتلبية متطلباتهم، نوفر خدمة تقسيط رسوم خدمات الوزارة والغرامات الإدارية من حملة البطاقات الائتمانية التابعة لـ5 بنوك، ما يمنحهم المرونة والسهولة في عملية الدفع".
وأضافت الوزارة أنه "يمكن للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة التواصل مع البنك المصدر للبطاقة عن طريق قنوات التواصل التابعة للبنك أو الاتصال المباشر".
حرصاُ منا على إسعاد متعاملينا وتلبية متطلباتهم، نوفر خدمة تقسيط رسوم خدمات الوزارة والغرامات الإدارية من حملة البطاقات الائتمانية التابعة لـ5 بنوك، ما يمنحهم المرونة والسهولة في عملية الدفع.— وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) July 24, 2024
يمكن للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة التواصل مع البنك المصدر للبطاقة عن طريق قنوات… pic.twitter.com/T2GpTBvtwx