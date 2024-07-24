حمدان بن محمد: أتطلع للمساهمة الإيجابية في تعزيز روح الاتحاد وخدمة شعب الاتحاد

المصدر: البيان

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اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال زيارة سموه لوزارة شؤون مجلس الوزراء على هيكلة الحكومة الاتحادية وأهم خططها ومشاريعها وتشريعاتها وآلية عمل مجلس وزرائها، معرباً سموه عن تطلعه للمساهمة الإيجابية في تعزيز روح الاتحاد، وخدمة شعب الاتحاد، ووضع بصمة في المسيرة الوطنية الاتحادية.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "خلال زيارتي لوزارة شؤون مجلس الوزراء.. اطلعت على هيكلة الحكومة الاتحادية وأهم خططها ومشاريعها وتشريعاتها وآلية عمل مجلس وزرائها. فريق جديد أنضم إليه في حكومة الاتحاد.. أعتز بهذه المسؤولية .. وأتطلع للمساهمة الإيجابية في تعزيز روح الاتحاد .. وخدمة شعب الاتحاد .. وأن أضع بصمة في المسيرة الوطنية الاتحادية".

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