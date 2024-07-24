«ديوا» تجدد اعتماد «المعيار العالمي للحوكمة» للعام الثامن

المصدر: وام

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جددت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" اعتماد شهادة المعيار البريطاني لأنظمة الحوكمة الفعالة (BS 13500:2013) للعام الثامن على التوالي، بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير في عدد من محاور الحوكمة الرئيسية ومنها الموارد البشرية وتقنية المعلومات وإدارة المخاطر والشؤون القانونية والشؤون المالية وعمليات الشراء.

وتسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الشهادة في مركز الهيئة الرئيسي، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعلي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة والرشاقة المؤسسية في الهيئة، وأعضاء فريق الحوكمة والمطابقة والرشاقة المؤسسية في الهيئة.

وقال معالي سعيد الطاير: "يتوافق نظام الحوكمة الفعال الذي نتبناه مع توجيهات القيادة السديدة، وتماشياً مع الاستراتيجيات وأفضل الممارسات الوطنية والدولية، ويعد التزام الهيئة بالحوكمة الرشيدة أساساً لنموها، وعاملاً لزيادة الدخل والربحية، ووضع الميزانية الفعالة والارتقاء بسعادة المتعاملين، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وتطوير أدائها المؤسّسي، وتعزيز الكفاءة والفاعلية والشفافية وضمان المساءلة وحماية حقوق المعنيين، والارتقاء بثقة المستثمرين".

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان: “تؤكد الجوائز والإنجازات التي تحققها الهيئة بشكل متواصل الالتزام بأفضل الممارسات العالمية، والتطبيق الفعال لإطار الحوكمة والذي يتضمن العناصر الأساسية للحوكمة”.

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