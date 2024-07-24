«لا شكر على واجب» .. ماسك يرد باللغة العربية على عبدالله بن زايد

المصدر: البيان

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تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بالشكر للسيد إيلون ماسك على دعمه لمستشفى الإمارات الميداني في غزة.

جاء شكر سموه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ردًا على منشور لإيلون ماسك أعلن فيه تفعيل خدمة ستارلينك في مستشفى الإمارات الميداني في غزة، بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات وإسرائيل.

من جانبه، وفي حسابه على منصة "إكس" التي يملكها رد إيلون ماسك على سموه باللغة العربية قائلاً: "لا شكر على واجب."

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