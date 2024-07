«لا شكر على واجب» .. ماسك يرد باللغة العربية على عبدالله بن زايد

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بالشكر للسيد إيلون ماسك على دعمه لمستشفى الإمارات الميداني في غزة.

Thanks @elonmusk for supporting the #Gaza #UAE field hospital https://t.co/aBPtKPJeCf