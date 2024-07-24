165 مشاركاً بختام البرنامج الصيفي للموهبة في «حمدان للعلوم الطبية»

المصدر: دبي - وام

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اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس، فعاليات البرنامج الصيفي للموهبة والابتكار 2024 بمشاركة 165 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة.

وأكد عبد النور الهاشمي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن حرص الطلبة على المشاركة في أنشطة المؤسسة وخاصة البرنامج الصيفي للموهبة يعكس المستوى الرفيع للوعي الأسري بأهمية البرامج في صقل المواهب واستثمارها مستقبلاً في خدمة الوطن والبشرية.

وثمّن دور شركاء المؤسسة في دعم وإنجاح البرنامج وخاصة مؤسسة محمد بن راشد للفضاء وموانئ دبي العالمية اللتين تُعدان من المؤسسات الوطنية الرائدة في مساندة بناء مجتمع المعرفة، كما تقدم بالشكر للطلبة المشاركين والإداريين القائمين على البرنامج لحسن أدائهم وإدارتهم. وأوضح الهاشمي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن البرنامج تضمن مسارين رئيسيين.

حيث تم تخصيص مسار للطلبة الموهوبين بهدف تعزيز مهاراتهم المعرفية والعلمية في مجال إنترنت الأشياء، في حين ركز المسار الثاني على الطلبة المبتكرين من خلال مشروع صناعة روبوت متعلق بالفضاء، مؤكداً أن هذه المشاريع تتماشى مع الاتجاهات الوطنية، وتعزز من مهارات الطلبة لمواكبة التطورات العالمية. وقال، إن المؤسسة تحظى بالرعاية الكريمة من القيادة، مما يمكنها من تنفيذ برامج نوعية تهدف إلى تعزيز الحضور الوطني في المحافل الإقليمية والدولية.

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