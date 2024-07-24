كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعزز مهارات إدارة الابتكار والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي – وائل نعيم

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شاركت البروفيسور ميلودينا ستيفنز، أستاذ إدارة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في ندوة بعنوان «قيادة المستقبل: وضع حدود للعالم المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، التي نظمتها «ذا ديجيتال إيكونوميست» مؤخراً.

كما ترأست جلسة نقاش حول الأطر التنظيمية الضرورية لعالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مسلطة الضوء على أهمية اتخاذ قرارات مدروسة عند تطبيق هذه التقنية المتقدمة.

ونظمت البروفيسور ستيفنز ورشة عمل تعليمية ضمن أكاديمية الأعمال الدولية، حيث قامت بتدريب 30 أستاذاً من مختلف المؤسسات الأكاديمية حول العالم من خلال استخدام الألعاب التفاعلية لتوضيح النقاط الأساسية في اتخاذ القرارات عند استخدام الذكاء الاصطناعي، وشددت على أهمية فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على عمليات اتخاذ القرار، وناقشت الورشة المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه بمسؤولية في مجالات الأعمال الدولية.

واستخدمت البروفيسور ستيفنز في ورشة العمل، سيناريوهات قائمة على الألعاب لتوضيح التعقيدات والاعتبارات الأخلاقية في استخدام الذكاء الاصطناعي، وشاركت في تمرين محاكاة لاكتساب فهم أعمق للتحديات التي يمكن أن تواجههم في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالاتهم التعليمية والبحثية.

وفي سياق متصل شاركت البروفيسور ستيفنز في مؤتمر الأكاديمية الدولية للأعمال في سيول، حيث قدمت ورقة بحثية حول استخدام الذكاء الاصطناعي ومنهجيات البحث النوعي المرئية. وتضمنت مشاركتها أيضاً تدريباً على الأبحاث بالتعاون مع خبراء آخرين وورشة عمل لتطوير الأوراق البحثية، حيث تم قبول ورقتها البحثية للحصول على التغذية الراجعة والتطوير.

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