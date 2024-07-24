39 أسرة مستفيدة من مبادرة «لدعم الإسكان» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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في إطار الجهود المستمرة لدعم الأسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، نفذت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، بالتعاون مع مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية.

وبدعم من بنك دبي الإسلامي «مبادرة لدعم الإسكان»، والتي استهدفت مساعدة الأسر العاجزة عن سداد رسوم التوصيل أو الأقساط المتبقية عن مساكنهم، من خلال تقديم دعم مالي يعزز من استقرار هذه الأسر ويمكنها من الانتقال إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن.

ونجحت المبادرة في استهداف 39 أسرة بمجموع أكثر من 413 ألف درهم، حيث أسهمت جمعية الإمارات الخيرية بمبلغ 200 ألف درهم، فيما أسهمت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية بمبلغ 213.480 درهماً، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها ومساعدتها على التخلص من أعباء الإيجارات وتحقيق الاستقرار الأسري.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، حرص الجمعية على العمل والمشاركة في هذه المبادرات لتعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة لهم وتحقيق سعادتهم، تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة في توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين. من جانبه أوضح محمد جكه المنصوري أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن مساهمة المؤسسة في هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي المؤسسة لدعم الأسر المواطنة المستفيدة في الانتقال لمساكنهم الجديدة بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم، مما يجسد ملامح التكافل المجتمعي الذي تحرص قيادتنا الرشيدة على تحقيقه، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المؤسستين بتعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم الاجتماعي والإنساني للأسر المحتاجة.

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