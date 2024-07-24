تعاون بين «الأعمال الخيرية العالمية» وجامعة عجمان

المصدر: عجمان - وام

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وقعت هيئة الأعمال الخيريّة العالميّة اتفاقية تعاون مع جامعة عجمان يتبادلان بموجبها الخبرات والاستفادة من الإمكانيات العلمية والمهنية لدى الجهتين، إلى جانب التعاون بمجال تنظيم المبادرات والفعاليات المشتركة.

وقع الاتفاقية الدكتور علي الشحي، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والإنمائية في الهيئة، والدكتور عبد الحق النعيمي، نائب مدير جامعة عجمان للاتصال وشؤون المجتمع.

مقاعد مجانية

وتنص الاتفاقية على تقديم جامعة عجمان حسومات لموظفي الهيئة والطلبة المكفولين لديها، إلى جانب تقديم مقاعد مجانية ضمن دوراتها التدريبية، فيما تقدم الهيئة دعماً مادياً لصندوق ثامر للتكافل التعليمي التابع للجامعة وتدريباً ميدانياً للطلبة.

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