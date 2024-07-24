سفير الإمارات لدى كوبا يلتقي سفراء منطقة الكاريبي

المصدر: هافانا - وام

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أشاد هزاع الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، خلال اجتماع مع سفراء منطقة الكاريبي لدى هافانا، بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون الوطيد بين الإمارات العربية المتحدة ودول الكاريبي.

وسلط الكعبي، خلال الحوارات، التي جمعته مع سفراء كل من آنتيغوا وباربودا، وباربادوس، وجمهورية الدومينيكان، وغرينادا، وجامايكا، وسانت لوسيا، وسانت كيتس ونيفيس، والقائم بأعمال سفارة ترينيداد وتوباغو، الضوء على #عام_الاستدامة، مؤكداً التزام الدولة الثابت بمستقبل مستدام.

كما أشاد بنتائج مؤتمر «COP28» و«اتفاق الإمارات» التاريخي، مؤكداً أن معالجة تغير المناخ جهد جماعي يتطلب تكاتف جميع الدول، وأن دولة الإمارات ستواصل التعاون مع الشركاء الإقليميين في منطقة الكاريبي والعالم لتحقيق عالم أكثر مرونة واستدامة للجميع، كما أعرب السفير عن تضامن دولة الإمارات مع الدول المتضررة من إعصار بيريل، وأنها تقف إلى جانب دول المنطقة.

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