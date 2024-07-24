حميد النعيمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن مركز عجمان للإحصاء

المصدر: عجمان ــ وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بتعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022 بشأن مركز عجمان للإحصاء.

كما أصدر سموه قراراً أميرياً بتعيين مدير عام مركز عجمان للإحصاء.

ونص المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2024 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022، بشأن مركز عجمان للإحصاء، على أن يستبدل بمسمى «المدير التنفيذي» مُسمى «المدير العام» في المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022، وفي أي تشريع.

كما نص على أن يُستبدل بنص المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2022، النص الآتي: «يكون للمركز مدير عام يُعين بقرار أميري يُصدره الحاكم، وعدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين، يتم تصريف وتنظيم كافة شؤونهم الوظيفية وفقاً لتشريعات الموارد البشرية السارية في حكومة الإمارة».

وألغى المرسوم أي نص ورد في أي تشريع آخر، يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. وأصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، القرار الأميري رقم (10) لسنة 2024 بتعيين الدكتورة هاجر سعيد حمد حميد الحبيشي مديراً عاماً لمركز عجمان للإحصاء، ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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