آمنة الضحاك: «برنامج الشيخة فاطمة للتميز» يعكس اهتمام القيادة بتعزيز المهارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيسة لجنة التحكيم في برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي أن البرنامج يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالارتقاء بقدرات ومهارات الإنسان الذي يمثل أغلى ثروات الوطن، وتوظيفها في تعزيز مسيرة التنمية والرفاه الاجتماعي في الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحكيم الدورة السابعة، للبرنامج الذي ترأسته معاليها، لمناقشة المستجدات التي شهدتها الدورة السابعة، وعرض القائمة المترشحة إلى اللجنة العليا للبرنامج للاعتماد، ومن ثم عرضها على سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للاعتماد بشكل نهائي.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة التحكيم، الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، ومنى عبد الكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وسناء محمد سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، والدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة بالشارقة، والدكتور بخيت سالم العامري، رئيس فريق تقييم البرنامج.

وقالت معاليها: يطلق البرنامج طاقات الأمل والإبداع والابتكار لكل فرد في المجتمع، ويشجعه على بذل المزيد من العطاء والعمل الجاد والمخلص، ما يزيد من قيم التكاتف والتعاون والتماسك بين كافة الفئات المجتمعية، التي تُعد المحرك الرئيس لمسيرة التطور والازدهار في الإمارات.

وأضافت: دورنا من خلال البرنامج أن نشجع كل فرد على إطلاق العنان للأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات القادرة على ترك بصمة في المجتمع الإماراتي، ومن ثم البناء عليها للأجيال القادمة؛ وقالت:

نمتلك في مجتمعنا كنزاً من الطاقات التي نسعى لاستكشافها والاستفادة منها، في عصر مليء بالتحديات من أجل إيجاد حلول لها لبناء مجتمعات أكثر استدامة، وبفضل برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، سيكون المجتمع أكثر قدرة على مواكبة توجهات دولة الإمارات المستقبلية، وتنفيذ كافة استراتيجياتها وخططها التنموية، وتقديم المزيد من الكفاءات والمواهب في كل المجالات.

وتوجهت معاليها بشكر خاص إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على جهود سموها المستمرة لتمكين الأسرة والمرأة الإماراتية، التي أسهمت في الدور الحضاري والتنموي الذي تقوم به الإمارات بيد أبنائها في العالم أجمع.

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