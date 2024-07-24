«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير العمل الحكومي والحد من المخلفات البلاستيكية

المصدر: الشارقة ــ وام

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

ناقش المجلس خلال اجتماعه عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال تتعلق بتطوير العمل الحكومي والمبادرات المختلفة للحد من المخلفات البلاستيكية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تعزيزاً للقطاع البيئي ودعماً للنمو الاقتصادي في الإمارة.

وأصدر المجلس قراراً بترقية عبدالله إبراهيم الزعابي إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعين مديراً لدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

كما أصدر المجلس قراراً بنقل الدكتور المهندس راشد ناصر خليفة أبو شبص آل علي إلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص بدرجته الوظيفية نفسها ويُعين مديراً لإدارة تقنية المعلومات في الهيئة.

وأصدر المجلس قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة قرار المجلس التنفيذي بشأن استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إمارة الشارقة.

وبعد اطلاعه على تقرير نتائج أعمال الخطة الاستراتيجية الثانية خلال اجتماعه السابق، اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية الجديدة لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن لعام 2024 ــ 2026، وهي أحد متطلبات استمرارية العضوية في الشبكة والتي تسهم في إطلاق المبادرات والأنشطة لدعم معايير المدن المراعية للسن والارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن.

واعتمد المجلس أيضاً إعفاء المشاريع المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» من نصف الرسوم الحكومية عن السنتين الرابعة والخامسة ولمدة سنتين. وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من الإعفاء 54 مشروعاً من مختلف الأنشطة الاقتصادية الموزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وذلك دعماً من المجلس لرواد الأعمال الشباب وتعزيزاً لنشاطهم الاقتصادي.

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