اقتصاد دبي الأعلى طموحاً وتنافسية عالمياً

المصدر: دبي - مشعل العباس

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أكد رجال أعمال ومسؤولو بنوك عالمية وشركات عقارية ولوجستية كبرى أن اقتصاد دبي يعد الأعلى طموحاً وتنافسية عالمياً، حيث يعكس النمو الاقتصادي، الذي حققته الإمارة في الربع الأول من العام الجاري ديناميكية واستدامة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية.

كما تمكنت دبي من تسجيل أداء قوي في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والاستثمار، وهذا النمو لم يكن محض صدفة، بل هو نتيجة رؤية القيادة التي كانت وراء هذه النجاحات، إضافة إلى الجهود المتواصلة والاستراتيجيات المدروسة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال.

وقالوا في تصريحات لـ«البيان»: «إن اقتصاد دبي يعتبر واحداً من أكثر اقتصادات العالم طموحاً وتنافسية، حيث نجح في التغلب على كافة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتعامل بتوازن ومرونة مع كافة الظروف، إلى جانب قدرته على استغلال كافة الإمكانات المتاحة لديه لتحقيق النمو المستمر والمستدام».

إمكانات كبيرة

وقال خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»: إن هذا النمو يعزز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي رائد، ويؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية التي تعتمدها القيادة الرشيدة، مما يعكس قوة ومرونة اقتصاد دبي وقدرته على التكيف والنمو في ظل التحديات العالمية المتزايدة، وسنعمل في القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة الرشيدة لمواصلة هذا النمو وتعزيزه.

استراتيجية طموحة

وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل: يمثل النمو الاستثنائي الذي شهده الناتج المحلي لإمارة دبي خلال الفترة الماضية شهادة قوية على نجاح منظومة دبي الاقتصادية وفعالية استراتيجياتها الطموحة.

ويؤكد هذا الأداء المتميز على المكانة الريادية التي تحتلها دبي كوجهة مثالية للاستثمارات والأعمال في مختلف القطاعات، وجاذبية هائلة للمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم. وأضاف: نؤكد سعينا المستمر لدفع العجلة الاقتصادية للإمارة والانتقال بنموها إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، ودعم رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي عاصمة للاقتصاد العالمي.

تجاوز التوقعات

وقال محمد عبدالرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في الإمارات: يواصل اقتصاد دبي متجاوزاً في أدائه التوقعات الاقتصادية العالمية مدعوماً بأسس متينة وخطط استثمارية حكومية طموحة، وتسهم ديناميكية ومتانة اقتصاد دبي في استقطاب التدفقات المالية وزيادة ثقة المؤسسات والمستثمرين .

حيث تواصل الرؤى الاقتصادية مثل «خطة دبي الاقتصادية 2033» في تعزيز زخم النمو الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار والثروات.

وأضاف: نحن بدورنا في «إتش إس بي سي» قمنا بوضع استراتيجية أعمالنا لتواكب خطط التنوع الاقتصادي القائمة في الإمارات، وكوننا من أكبر البنوك العالمية في الدولة وبتاريخ عريق يمتد لأكثر من 76 عاماً، فإننا في وضع مثالي لدعم عملائنا ذوي التوجهات الدولية للإسهام في نمو وتطور اقتصاد الدولة الذي يعد من بين أكثر الاقتصادات ديناميكية وطموحاً في العالم.

مناخ استثماري

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»: إن النمو الاقتصادي الذي حققته دبي يعد تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في مواصلة مسيرة النمو والتنمية في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف: كما تؤكد الأرقام أن دبي ماضية في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وتعزيز مكانتها ضمن أفضل المدن العالمية من حيث البنية التحتية والمناخ الاستثماري والتحول الرقمي، كما أن مساهمة القطاع العقاري بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، تؤكد مجدداً بأننا جميعاً شركاء في مسيرة النجاح والتميز.

مرونة اقتصادية

وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي، الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، في بنك «ستاندرد تشارترد»، إن نمو الناتج المحلي في دبي، والذي حقق نسبة 3.2 % خلال الربع الأول، يعكس الرؤية الاستراتيجية والمرونة الاقتصادية للإمارة، كما يشير هذا الإنجاز إلى تنوع الأسس الاقتصادية لدبي وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.

وأضافت: كبنك دولي يعمل في الإمارات، نرى أن النمو القوي الذي شهدته القطاعات الرئيسية في الدولة يشكل إلهاماً كبيراً للشركات والمؤسسات، خاصة تلك العاملة في قطاعات النقل والتخزين والعقارات والخدمات المالية.

وتابعت: يأتي هذا الإنجاز في ظل القيادة الرشيدة وبدعم من المبادرات الاستراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية، وبرنامج تطوير الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى العديد من المبادرات الفريدة من نوعها والتي تعزز من تنافسية وجاذبية الإمارات للمستثمرين العالميين.

كما نرى أن التركيز المستمر من قبل دبي على التميز والابتكار سيضع معايير جديدة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وسيساهم في جعل دبي وجهة رئيسية للمواهب والاستثمار.

وأوضحت أن هذا النمو الملحوظ يشكل فرصة لتعزيز شراكتنا مع دبي ودعم رؤيتها الطموحة، وقالت إن التزامنا بالابتكار والاستدامة يعزز من قدرتنا على تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم نمو الأعمال وتساهم في تطوير مجتمع الأعمال في الإمارة، ونحن ملتزمون بالاستمرار في العمل جنباً إلى جنب مع مختلف القطاعات الاقتصادية، لتحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية والمساهمة في تحقيق مخططات التطوير الشاملة لعام 2033.

مركز عالمي

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكس»: تفتخر أرامكس في أن يكون مقرها الرئيسي في دبي، التي تتمتع باقتصاد مزدهر ومتواصل النمو عاماً بعد عام، وبفضل القيادة الحكيمة للإمارة، استطاعت الشركة تحقيق أداء استثنائي في الربع الأول من العام الجاري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ما يشكل دليلاً على مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً.

وأضاف: يتمتع قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإمارات بمكانة مميزة تؤهله لتحقيق نمو كبير، حيث تُعد الإمارات أحد أهم مراكز الخدمات اللوجستية في العالم، ونتطلع للإسهام في استمرار النمو الاقتصادي للنصف الثاني 2024.

جهود تنويع ناجحة

وقال كامبل جراي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في AtkinsRéalis «حققت دبي الكثير في العام الماضي، وكانت البنية التحتية الحيوية.

والنقل والتخزين، والعقارات، وقطاعات السياحة والبناء المزدهرة من بين أبرز أسواق النمو التي تعكس أساسيات اقتصادية قوية وجهود تنويع ناجحة، إن النمو الاقتصادي المستمر للإمارة هو شهادة على قيادتها ورؤيتها طويلة الأجل التي تزدهر ليس فقط لتضع المدينة كمركز عالمي للابتكار، ولكن أيضاً لتعزيز الرفاهية وجودة الحياة لسكانها وزوارها على حد سواء».

وأضاف جراي: باعتبارها منظمة رائدة عالمياً في مجال الخدمات الهندسية والطاقة النووية، فإن النهج الاستراتيجي لشركتنا يعكس رؤية دولة الإمارات لتقديم التميز ودفع النمو من خلال عقود من الخبرة العالمية والمعرفة المحلية والالتزام ببناء المواهب الإماراتية المستقبلية.

التزام بالابتكار

وقال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور» العالمية: إن النمو الاقتصادي الذي سجلته دبي خلال الربع الأول هو إنجاز يعكس بوضوح نجاح استراتيجية دبي الاقتصادية، وهذه النتائج الإيجابية هي ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأضاف: دبي تسعى دائماً إلى التميز والتفوق في مختلف المجالات، وهذا النمو هو دليل على التزامها بالابتكار وتطوير البنية التحتية ودعم بيئة الأعمال، ولا شك أن هذه الفترة المزدهرة هي بداية لمستقبل أكثر إشراقاً لدبي ولكل الشركاء في نجاحها.

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