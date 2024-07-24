مسؤولون: برؤية محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد اقتصاد دبي يواصل التألق والريادة العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون أن النمو الذي حققته إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، يؤكد أن اقتصاد دبي يواصل التألق والريادة العالمية برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

جاء ذلك بمناسبة إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تحقيق اقتصاد الإمارة نمواً نسبته 3.2 % خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 115 مليار درهم.

نمو ملموس

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: فخورون بما حققته إمارة دبي من نمو اقتصادي ملموس بنسبة 3.2 % خلال الربع الأول من عام 2024، مما يعكس التفاني والجهود المشتركة من جميع القطاعات الاقتصادية.

وأضاف: نجاح منظومة دبي الاقتصادية هو نتاج للرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصادنا.

وأكد أن تحقيق هذا النمو في حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 115 مليار درهم هو دليل واضح على قوة ومرونة اقتصاد دبي، وسنواصل الجهود لتحسين الخدمات والتسهيلات لتعزيز الأداء المتميز في قطاع الموانئ والجمارك ودعم كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف بن سليم: نحن نعمل بجد لتعزيز مكانة دبي كواحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ومستمرون في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتلبية تطلعات مجتمع الأعمال المحلي والدولي، مؤكداً: «رؤيتنا هي خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومزدهرة تستقطب الاستثمار وتحقق الرفاهية للمجتمع».

اقتصاد قوي

من جهته، قال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن ما أظهرته الإحصائيات من النمو الاقتصادي المتحقق على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري يعكس قوة اقتصاد الإمارة واتجاهها نحو تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33 التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأضاف أن هذا النمو يؤكد على الجهود الحكومية والتمكين الاستثنائي الذي يحظى به اقتصاد دبي وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقطاعات الأعمال لتأسيس مقرات لها في دبي، نظراً لسهولة ممارسة الأعمال وقوة العائد على الاستثمار عبر توفير خدمات لوجستية وأنظمة جمركية ومطارات وموانئ ومرافق هي الأكثر تطوراً عالمياً.

وأضاف أن البيانات تشير إلى تحقيق نشاط التجارة قيمة مضافة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يعتبر نشاط التجارة من الأنشطة الحيوية التي يتميز بها اقتصاد دبي، والذي يسهم بشكل فاعل في تحقيق استدامة النمو والازدهار الاقتصادي.

أولويات القيادة

بدوره، قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: إن الإنسان هو إحدى أهم الدعامات الاستراتيجية الممكنة لاقتصاد الإمارة وعلى قمة أولويات قيادتنا الحكيمة، وجاذبية دبي لنخبة الكفاءات البشرية من حول العالم تزداد لحظة بلحظة بفضل رؤية القيادة الحكيمة وضمنها أجندة دبي الاقتصادية وانعكست على نجاح الخطط الاستراتيجية وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية.

وأضاف المنصوري: نحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي فخورون بكوننا جزءاً من فريق تمكين المنظومة الاقتصادية في دبي، وسنواصل العمل للبناء على الإنجاز الذي تحقق على مستوى اقتصاد الإمارة.

والذي أعلنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 115 مليار درهم.

وأكد المنصوري أن هذا الإنجاز الاقتصادي هو اتساع لأفق الفرص المتاحة للمواطنين في مختلف مجالات الاقتصاد في القطاع الخاص، وسنعمل بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الخاص على تحويل الازدهار الاقتصادي لفرص نوعية للمواطنين.

وفي الوقت ذاته العمل مع شركات القطاع الخاص لتقديم فرص ارتقاء بالقدرات للمواطنين تتناسب وثراء الخبرات الموجودة في دبي وتنوعها. ولأن الاقتصاد ليس وليد اللحظة بل هو ثمرة تراكم النجاحات والتعلم من التجارب السابقة، فقد ابتكرنا في المجلس رحلة المورد البشري المواطن.

حيث نرافق المواطنين على مقاعد الدراسة في المدارس، مروراً بالخدمة الوطنية، ووصولاً إلى سوق العمل في القطاع الخاص لنمكن المواطن من اكتشاف شغفه والمجالات التي تناسبه كمستقبل مهني، وبالتالي الإسهام في بناء كوادر مواطنة مستعدة للمستقبل.

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