أداء استثنائي لقطاع السياحة والطيران في دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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سجل قطاع السياحة والطيران خلال الربع الأول من العام الجاري أداءً استثنائياً، وحقق نقلة نوعية على مستوى الأرقام والنتائج ليواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي العالمية في قطاع الأعمال والترفيه.

وتصدرت دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مشهد السياحة والطيران العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من دول العالم كافة، وسط توقعات بأن يواصل القطاع تحقيق مستويات نمو استثنائية حتى نهاية العام الجاري بدعم من عدة عوامل التي تتمثل في ارتفاع عدد الشركات العالمية التي تأسست في المدينة، وكذلك التوسع الذي تشهده الأعمال، إلى جانب نمو قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستقطاب الموهوبين.

زوار

واستقبلت دبي 5.18 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من العام 2024، بزيادة نسبتها 11 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، والتي استضافت خلالها 4.67 ملايين زائر، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وشهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، حيث حافظت فنادق دبي على مستويات إشغال عالية، فقد بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 83 %، وهو إنجاز ملحوظ نظراً للزيادة الإجمالية بنسبة 2 % على أساس سنوي في عدد الغرف الفندقية، والذي تجاوز 152 ألف غرفة.

وجاء ارتفاع عدد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري نتيجة الاستراتيجيات الشاملة التي اعتمدتها الإمارة ونفذتها في عدد من الركائز الأساسية لقطاع السياحة، بما في ذلك الاستدامة، وريادة الأعمال، والابتكار، فضلاً عن مجموعة من العوامل الرئيسية الأخرى.

وسجل مطار دبي الدولي إنجازاً استثنائياً جديداً، بتحقيقه أفضل أداء ربعي في تاريخه هذا العام. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مكانة مطار دبي الدولي كمركز عالمي رائد للطيران، ودوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي لإمارة دبي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وشهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث وصل عدد المسافرين إلى 23 مليون مسافر، بزيادة وصلت إلى 8.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعزى هذا النمو إلى جاذبية مطار دبي الدولي في الأسواق الرئيسية ومساهمته في تعزيز مكانة دبي كوجهة دولية للسياحة والتجارة. وسجل شهر يناير أعلى حركة للمسافرين، حيث وصل عدد المسافرين إلى 7.9 ملايين مسافر.

طيران الإمارات

وأرست مجموعة الإمارات مجدداً معايير جديدة في صناعة النقل الجوي في ظل مواصلة الناقلة تسجيل مستويات نمو استثنائية في عدد المسافرين امتداداً للنجاحات التي حققتها خلال العام الماضي.

وخلال الربع الأول شغلت طيران الإمارات 38667 رحلة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 30068 رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، تحقيق مجموعة الإمارات أرباحاً قياسية بلغت 18.7 مليار درهم (5.1 مليارات دولار) بنمو 71 % مقارنة بأرباح السنة السابقة البالغة 10.9 مليارات درهم (3.0 مليارات دولار).

فلاي دبي

وسجلت فلاي دبي نمواً استثنائياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نقلت أكثر من 3.37 ملايين مسافر خلال الفترة من 1 يناير و31 مارس 2023، بزيادة قدرها 50 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. مع استعدادها لفترة صيف مزدحمة بين 1 يوليو و30 سبتمبر، حيث تتوقع نمو السعة المقعدية بنحو 20 % عبر شبكتها.

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