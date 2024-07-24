«صيفكم أمان» توعي أفراد الجمهور بالظواهر السلبية

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس الروح الإيجابية التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة الراشدية ومبادرة «الشرطي جارك»، فعالية «صيفكم أمان».

وذلك في مركز مردف سيتي سنتر، بحضور اللواء سعيد حمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية، وفاطمة أحمد يوسف بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، والنقيب سعيد غدير نائب رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من الضباط والمعنيين.

وشارك في الفعالية 75 متطوعاً من مبادرة «الشرطي جارك»، فيما تضمنت الفعالية توعية أفراد الجمهور بالظواهر السلبية، وتعريفه بخدمات شرطة دبي الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

ونوه اللواء سعيد حمد بن سليمان، بالفعالية ودورها في تحصين المجتمع من الظواهر السلبية والتعريف بالخدمات الذكية العديدة التي تقدمها شرطة دبي للمجتمع، مشيداً بالمشاركة الفاعلة، وشاكراً مجلس الروح الإيجابية على دوره التوعوي، وإقامة مثل هذه الفعاليات المهمة بالتعاون مع مركز شرطة الراشدية.

ومن جانبها، أكدت فاطمة بوحجير على الجهود المُستمرة لمجلس الروح الإيجابية في توعية أفراد المجتمع من أجل المساهمة في خفض الظواهر السلبية والعمل مع مراكز الشرطة على تنظيم فعاليات مؤثرة في المجتمع.

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