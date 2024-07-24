1088 مبنى جديداً في دبي خلال النصف الأول من 2024

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الصادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني والفلل الجديدة المنجزة في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1088 مبنى، بمعدل بلغ نحو 181.3 مبنى شهرياً. وبحسب الإحصائيات فإن شهر مارس الماضي كان الأعلى في عدد المباني والفلل المنجزة في الإمارة بواقع 314 مبنى وفيلا.

الفلل الخاصة

وتصدرت الفلل الخاصة القائمة وفقاً للبيانات من حيث العدد، حيث بلغ عددها 624 فيلا بنسبة 57.4 % من الإجمالي، تلتها الفلل الاستثمارية حيث استأثرت بنسبة 27.8 % وبلغ عددها 303 فيلل، فيما بلغ عدد المباني متعددة الطوابق المنجزة 73 مبنى بنسبة 6.7 % من إجمالي المباني المنجزة، ثم المباني الصناعية 55 مبنى بنسبة 5.1 % والمباني العامة وعددها 33 مبنى بنسبة 3 % من الإجمالي.

إحصائية

وبلغ إجمالي عدد المباني والفلل المنجزة في دبي، خلال فبراير الماضي 225 مبنى وفيلا، وفي مارس 314، بينما بلغ عددها في أبريل 152 مبنى وفيلا، وبلغ عدد المباني والفلل المنجزة في مايو 172 مبنى وفيلا، و225 مبنى وفيلا في يونيو الماضي. وشهدت إمارة دبي في العام 2023 إنجاز 3520 مبنى جديداً بنمو 81.3 %، مقارنة بـ1941 مبنى جديداً في عام 2022.

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