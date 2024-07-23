ريم الهاشمي تبحث مع وزير خارجية الأوروغواي تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

المصدر: وام

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قامت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بزيارة إلى جمهورية الأوروغواي لتعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة في ما يتعلق بالمفاوضات الجارية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وكتلة السوق المشتركة الجنوبية (الميركوسور).

ضم وفد الدولة سعادة سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين والسفير غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية وجمهورية الباراغواي، بالإضافة إلى فريق من وزارة الخارجية، فضلاً عن عدد من ممثلي القطاع الخاص في الدولة.

وأعربت معالي الهاشمي خلال المحادثات مع المسؤولين في الأوروغواي ومع معالي المهندس عمر باغانيني، وزير خارجية جمهورية الأوروغواي، عن تقدير دولة الإمارات لدعم الأوروغواي في متابعة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولة وكتلة الميركوسور، مشيرة إلى إنجاز الجولة الأولى من المفاوضات في أوائل يوليو من هذا العام.

وأكدت معاليها أنّ توقيع الاتفاقية سيؤدي إلى زيادة التدفقات التجارية والاستثمارات بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في السوق المشتركة الجنوبية، حيث أبرمت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول متعددة، وأقامت روابط اقتصادية مع شركاء استراتيجيين كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد لتنويع روابطها وعلاقاتها الاقتصادية وتطوير شراكات دولية قويّة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وبحثت معالي الهاشمي مع معالي باغانيني سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك التبادل التجاري، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة.

وأشادت معاليها بإنجازات الأوروغواي في مجال التنمية المستدامة، خاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، مؤكدة التزام دولة الإمارات بنهج شامل لمكافحة تغيّر المناخ، وضمان الازدهار والتقدم للجميع. كما تجسدت هذه الجهود في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 من خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن الأمن الغذائي.

والتقت معالي الهاشمي خلال اجتماع مائدة مستديرة مع عدد من كبار المسؤولين في وزارة خارجية الأوروغواي، منهم: سعادة الدكتور نيكولاس ألبيرتوني، نائب وزير الخارجية، وسعادة السيد فرناندو ساندين، مدير الشؤون السياسية، وسعادة السفير غابرييلا سيفيلا، مديرة التعاون الدولي، وسعادة السفيرة آنا إينيس روكانوفا، مديرة الشؤون الاقتصادية، حيث تمت مناقشة نتائج الجولة الأولى الناجحة من المشاورات السياسية التي عقدت خلال زيارة نائب الوزير ألبيرتوني إلى دولة الإمارات في 27 فبراير 2024. كما ركّزت الاجتماعات على مجالات النمو المتبادل والتنمية والاستثمارات وسبل تعزيز شراكة اقتصادية أقوى بين البلدين.

في ختام زيارتها، أشادت معالي الهاشمي بالعلاقات الثنائية الراسخة وأواصر الصداقة المتميّزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الاوروغواي. وأعربت عن تطلّعها إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها لتحقيق مستويات جديدة من التعاون المثمر في كافة الأصعدة.

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