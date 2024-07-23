نادي دبي للصحافة يعلن تنظيم "دبي بودفِست " 30 سبتمبر المقبل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف نادي دبي للصحافة عن انعقاد النسخة الرابعة من "دبي بودفِست " في 30 سبتمبر المقبل - تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة مجموعة من أهم صناع المحتوى الصوتي العربي، وحضور مؤسسات إقليمية متخصصة في صناعة التدوين الصوتي، لمناقشة مستقبل البودكاست والمدى الذي وصلت إليه هذه الصناعة الرقمية في المنطقة العربية.



ويأتي انعقاد الحدث في 30 سبتمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي قاعة زعبيل 5، ليتزامن مع اليوم العالمي للبودكاست الذي يحتفي فيه صُناع المحتوى الصوتي حول العالم بقوة هذه الوسيلة الإعلامية وحضورها الجماهيري. وسيجمع الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، أبرز صُنّاع المحتوى الصوتي العربي، إلى جانب أبرز المؤسسات الإقليمية المتخصصة في التدوين الصوتي، ونخبة من الإعلاميين الإماراتيين والعرب المهتمين بهذه الصناعة لتكوين صورة واضحة لما هو مطلوب القيام به خلال المرحلة المقبلة لمنح المزيد من فرص الظهور والانتشار لصناع المحتوى المتميزين، ولتنمية هذا القطاع الإعلامي عربياً في ضوء معدلات النمو الكبيرة التي يحققها حول العالم.

تنافس عالمي

وفي هذه المناسبة قالت محفوظة عبدالله، مديرة دبي بودفست: " يسعدنا تنظيم هذا الحدث الفريد للعام الرابع على التوالي، حيث تطور الحدث وتوسع بشكل سريع ليكون في صلب مستقبل البودكاست واحتياجات صناع المحتوى الصوتي في المنطقة، وهذا تأكيد اضافي على الدور الحيوي الذي تلعبه دبي كمركز رائد للتوجهات الرقمية المستقبلية ووجهة مؤثرة في تطوير الإعلام والمحتوى العربي، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات إلى أن قطاع البودكاست في العالم يشهد نمواً لافتاً تقدّر قيمته بمليارات الدولارات".

وأضافت: "استراتيجية نادي دبي للصحافة تركز على المساهمة في تطوير الصناعات الإعلامية الجديدة، والتي يُشكّل المحتوى الرقمي المرئي أو المسموع جزءاً كبيراً منها، ويعتبر "دبي بودفِست " من بين خطوات عديدة يتبناها النادي لتأكيد هذا الدور لاسيما على صعيد صناعة المحتوى الصوتي الرقمي". لافتة إلى أن البودكاست يعتمد في وجوده على امتلاك الإمكانات والبنية التحتية الرقمية القوية، كأحد أهم العناصر التي تكفل للبودكاست الحفاظ على استدامته، لذلك يحرص النادي على تقديم كافة التسهيلات والدعم المطلوبين لتطوير هذه الصناعة عربياً والدفع بها للتنافس العالمي. مؤكدة على اهتمام النادي بإطلاق التقارير والدراسات التي توضح مؤشرات السوق وكافة الحقائق والاحصائيات المرتبطة بهذه الصناعة، كون المنطقة العربية تفتقد هذه الدراسات والتقارير التي توضح حجم السوق العربي للبودكاست وموقعة الحالي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز