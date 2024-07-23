16.3 مليون زائر لحدائق ومرافق بلدية دبي خلال النصف الأول من 2024

المصدر: البيان

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حققت الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي رقماً قياسياً جديداً في أعداد الزوار خلال النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى 16 مليوناً و391 ألفاً و748 زائراً، توزعوا على الحدائق الكبرى، والسكنية، والملاعب والمرافق الترفيهية، بزيادة قدرها 1.3 مليون زائر مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023.

وفي التفاصيل، وصل عدد زوار الحدائق السكنية في الإمارة التي إلى 10 ملايين و613 ألفاً و996 زائراً، فيما بلغ عدد زوار الحدائق الخمس الكبرى 3 ملايين و146 ألفاً و480 زائراً، توزعوا على حديقة الممزر بواقع مليون و755 زائراً، وحديقة مشرف الوطنية بواقع 874 ألفاً و201 زائراً. كما وصل عدد زوار حديقة الخور إلى 583 ألفاً و508 زائراً، إضافةً إلى 545 ألفاً و335 زائراً لحديقة زعبيل، و142 ألفاً و681 زائراً لحديقة الصفا.

إلى جانب ذلك، بلغ عدد زوار الحديقة القرآنية مليون و37 ألفاً و402 زائراً، فيما وصل عدد زوار برواز دبي إلى 827 ألف زائراً، وحققت المضامير المخصصة للدراجات الهوائية والجبلية ومضامير المشاة في حدائق ومرافق البلدية زياراتٍ وصلت إلى 623 ألفاً و904 زائراً، إضافةً إلى 89 ألفاً و385 زائراً للملاعب، ومدينة الطفل بواقع 53 ألفاً و578 زائراً.

مقاصد ترفيهية

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن الإحصائيات النصف سنوية لحدائق ومرافق بلدية دبي، تُبرز دورها كمقاصد ترفيهية وسياحية جاذبة في إمارة دبي يقصدها أفراد المجتمع من السكان والمُقيمين والسياح الباحثين عن فرصةٍ للاستمتاع بأوقاتهم، مدعمةً بأحدث التجهيزات ذات المواصفات العالمية، ومزودة بأرقى الخدمات الشاملة التي تقدمها البلدية كجزء أساسي من مهام عملها في إدارة وتطوير الحدائق والمرافق الترفيهية والوجهات الجاذبة في الإمارة دبي.

وقال الهاجري: "بلدية دبي حريصة على تقديم أفضل تجربة ترفيهية للزوار، والارتقاء بمستوى سعادتهم وجَودة حياتهم، وذلك من خلال توفير مرافق متكاملة وإدارة كافة العمليات المرتبطة بها، وتنظيم الفعاليات الترفيهية على مدار العام، هدفت إلى إيجاد مساحات وخيارات ترفيهية جديدة، بما يؤكد مستهدفاتنا في جعل دبي أكثر جاذبية وجَودة للحياة، وكذلك دعم الخطط والمستهدفات السياحية للإمارة وموقعها على الخريطة السياحية عالمياً".

وتتميز الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي بمواقعها المميزة وسهولة الوصول إليها بأسهل وأسرع الطرق وباستخدام مختلف أنواع المواصلات، إضافةً إلى تصاميمها المبتكرة التي تلبّي احتياجات روّادها من أفراد المجتمع، وتتيح لهم فرصة الاستمتاع بالإطلالات الخلابة والأجواء الهادئة، مع احتوائها على مساحات شاسعة من المروج والحدائق النباتية، إضافةً إلى امتدادها على مساحة إجمالية تبلغ 13 مليون متراً مربعاً.

كما تعزز الخدمات المتنوعة التي توفرها البلدية من الإقبال على تلك الحدائق والمرافق، والتي تشمل أماكن لوقوف السيارات، وأماكن للجلوس واللعب المجانية، وأماكن ملائمة للتنزه مع وجود مساحات مخصصة للشواء، ومسارات المشي والجري وأخرى للدراجات الهوائية ومنطقة لركوب الخيل، وكذلك توافر المرافق الرياضية كملاعب التنس وكرة السلّة.

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