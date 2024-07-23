أكثر من مليون عداد ذكي للمياه في دبي ونسبة التركيب وصلت إلى 100%

المصدر: البيان

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن نسبة تركيب عدادات المياه الذكية في دبي وصلت إلى 100%، وذلك استجابة للطلب المتنامي على خدمات المياه، حيث وصل عدد العدادات الذكية للمياه إلى أكثر من مليون عداد ذكي في مطلع يونيو 2024، مصمم وفق أعلى المعايير الفنية العالمية.

وأكد معالي الطاير مواصلة الهيئة جهودها لتطوير شبكتها الذكية وبنيتها التحتية المتقدمة للعدادات الذكية لرفع الكفاءة التشغيلية وإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق المزيد من الوفورات للهيئة وللمتعاملين.

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "نلتزم بتحقيق أجندة دبي الاقتصادية "D33" وتعزيز الريادة والاستدامة والنمو القائم على الابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، بما يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً. وقد أسهم استثمار الهيئة لأحدث الأنظمة والحلول المبتكرة في قطاع المياه بخفض نسبة الفاقد من المياه من 7.06% إلى 4.6% منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية عام 2023 مما نتج عنه توفير 12.5 مليار جالون، بما يعادل وفورات بقيمة 451.3 مليون درهم. ونولي أهمية بالغة للعدادات الذكية التي تشكل العمود الفقري للشبكة الذكية.

وتابع معاليه: "نعمل على إدارة بيانات العدادات الذكية من خلال بنية تحتية آمنة ومتكاملة ومرنة ومؤتمتة بالكامل، مما يتيح أتمتة معلومات قراءة العدادات لمتعاملي الهيئة والحصول على معلومات فورية عن أنماط استهلاكهم، وبالتالي مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم بشكل استباقي ورقمي في أي وقت ومن أي مكان، ورصد إمكانية وجود تسريبات للمسارعة في إصلاحها والحد من الهدر، بما يسهم في استدامة الموارد ودفع عجلة الحياد المناخي والتنمية المستدامة، وضمان سعادة كافة المعنيين. ويقوم مركز التحليل والتشخيص الخاص بالعدادات الذكية التابع للهيئة بمراقبة وقراءة العدادات عن بُعد كل 15 دقيقة."

ومن خلال نظام "هيدرو إنسايت" المؤتمت بالكامل، الذي طورته الهيئة داخلياً بالاعتماد على أحدث التقنيات ويعد الأول من نوعه في المؤسسات الخدماتية المتخصصة في المياه على مستوى العالم، تراقب الهيئة عدادات المياه الذكية وتفحص كافة أعطال العدادات بسرعة لا تتجاوز ساعة واحدة فقط. وتسهم البنية التحتية المتقدمة للعدادات في تحسين قراءات الاستهلاك ودقة الفواتير وخفض الفاقد غير المخطط له من المياه. ويجري إصدار فواتير عدادات المياه الذكية عن بعد من خلال منصة "إس إيه بي SAP" المتطورة.

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