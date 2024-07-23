إشادة بجهود مركز شرطة البرشاء ضمن برنامج التفتيش السنوي

المصدر: دبي - البيان

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أشاد اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد مركز شرطة البرشاء في الحفاظ على الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، التي تضم العديد من المناطق السكنية والسياحية، والمنشآت المهمة، الأمر الذي يستدعي تكثيفاً أمنياً وتقديم خدمات مميزة لإسعاد المتعاملين.

جاء ذلك خلال اطلاع اللواء علي غانم، على سير العمل في مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة.

والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، ونائبه العميد عيسى أحمد سالم ،وثمن اللواء علي غانم الجهود التي يقوم بها مركز شرطة البرشاء بمختلف أقسامه المتخصصة في الجوانب المرورية والجنائية والإدارية، مُثمناً الحرص على سلامة مستخدمي الطريق .

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