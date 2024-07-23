8.2 ملايين إجراء ذاتياً لموظفي الحكومة الاتحادية عبر «بياناتي»

المصدر: دبي - وام

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أظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن موظفي الحكومة الاتحادية نفذوا 8 ملايين و284 ألف إجراء موارد بشرية، ذاتياً، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وذلك منذ إطلاق نظام الخدمة الذاتية في عام 2013، وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقالت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «إن نظام الخدمة الذاتية في نظام «بياناتي»، يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لموظفي الحكومة الاتحادية، وإدارات الموارد البشرية، على حد سواء. كما يلقى إقبالاً كبيراً من الموظفين، حيث يمكّنهم من إتمام كافة إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم، بشكل ذاتي، دون العودة لإدارات الموارد البشرية، وبشكل سهل وسريع، بخطوات بسيطة».

وذكرت أن موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، نفذوا أكثر من 8 ملايين و284 ألف إجراء موارد بشرية ذاتي، خلال 11 عاماً، منها 436 ألفاً خلال النصف الأول من العام الجاري، فقط، وذلك عبر الواجهة الجديدة لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي UXUI»، أو من خلال تطبيق الهيئة الذكي «FAHR».

وأفادت بأن تطبيق الهيئة الذكي FAHR يشهد تحديثات مستمرة، حتى يواكب آخر المستجدات التكنولوجية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين.

كما يلقى إقبالاً كبيراً من قبل موظفي الحكومة الاتحادية، على اعتباره المنصة الأولى لإتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم ذاتياً، والوصول لجميع خدمات الهيئة الذكية، بخطوات سهلة وبسيطة، على مدار الساعة، ومن أي مكان في العالم، حيث نفذوا عبره قرابة مليون و33 ألف إجراء موارد بشرية ذاتي، منذ إطلاقه في عام 2014، وحتى منتصف عام 2024، كما سجل التطبيق أكثر من 190 ألف تحميل خلال نفس الفترة.

ولفتت ليلى السويدي إلى أن 49 وزارة وجهة اتحادية مفعلة لنظام «بياناتي»، وتستفيد بشكل مباشر من الخدمات التي يقدمها تطبيق FAHR الذكي، لا سيما الخدمات المرتبطة بأنظمة وإجراءات الموارد البشرية الذكية في الحكومة الاتحادية، بينما هناك 18 جهة اتحادية أخرى رابطة بالنظام.

من جانبه، أوضح عاصم العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة، أن التطبيق يشكل منصة ذكية موحدة، تتيح لموظفي الحكومة الاتحادية، إمكانية إتمام جميع إجراءات الموارد البشرية الخاصة بهم بشكل ذاتي، من خلال أجهزتهم المحمولة، دون الحاجة إلى الرجوع لإدارات الموارد البشرية في مؤسساتهم، وهو الأمر الذي يبسط إجراءات الموارد البشرية، ويسهل على الموظفين، ويوفر الوقت والجهد على إدارات الموارد البشرية، ويمكّنها من التركيز بشكل أكبر على المهام والمسؤوليات والمشروعات الاستراتيجية في المؤسسة.

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