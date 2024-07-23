المصدر: أبوظبي - البيان

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نظّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، جلسة حوارية حول ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة الإماراتية، تحت عنوان «حوار التمكين السياسي».

والتي تم تنظيمها في إطار سعي الوزارة لتعزيز الوعي بمسيرة الحياة البرلمانية ونشر ثقافة المشاركة السياسية لدى فئات المجتمع، من خلال إبراز أهمية المشاركة السياسية الفاعلة، والتعريف بالإنجازات التي حققها المجلس، وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة، والانتماء الراسخ للوطن، والولاء للقيادة الرشيدة.

وشهدت الجلسة مشاركة عضوتي المجلس حشيمة ياسر العفاري، وعائشة خميس الظنحاني، وأدارتها أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، وتناولت أهمية المشاركة السياسية للمرأة، ودور الاتحاد النسائي العام في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية لدى الكوادر النسائية، للمساهمة في رسم ملامح مستقبل الحياة البرلمانية بالدولة، وتسليط الضوء على التجربة المتميزة لعضوتي المجلس.

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