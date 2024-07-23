شراكتنا مع «دبي الإنسانية» تجسد قوة العمل الجماعي

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت «دبي الإنسانية» الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط.

وسلطت الزيارة لأكبر مركز إنساني في العالم الضوء على التعاون المستمر بين «دبي الإنسانية» ومنظمة الصحة العالمية، في معالجة الطوارئ العالمية، خصوصاً الأزمات المستمرة لاسيما في غزة والسودان.

وقالت الدكتورة بلخي: «إن شراكة منظمة الصحة العالمية مع «دبي الإنسانية» تجسد قوة العمل الجماعي في مواجهة الطوارئ الصحية الإقليمية والعالمية. ويلعب الدعم والموارد المتوفرة دوراً محورياً في تقديم المساعدات في الوقت المناسب إلى من هم بحاجة إليها.

وتمثّل هذه الشراكة نموذجاً يُحتذى به من حيث كيفية تحقيق الشراكات الاستراتيجية لتدخلات صحية مؤثرة، مما ينقذ الأرواح ويحسن النتائج الصحية في أصعب الظروف».

والتقت الدكتورة بلخي بفريق «دبي الإنسانية» وموظفي منظمة الصحة العالمية، معبرة عن تقديرها لجهودهم الدؤوبة في دعم مهمة منظمة الصحة العالمية لتقديم الخدمات الصحية الحرجة خلال الحالات الطارئة، وقامت بجولة في مرافق التخزين والمستودعات، حيث شهدت الدعم والموارد التي تقدمها «دبي الإنسانية»، والتي تشكّل عنصراً حاسماً في تسهيل الاستجابات السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية العاجلة.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة «دبي الإنسانية»: نحن فخورون بدعم المنظمة في مهمتها الحيوية لتقديم الخدمات الصحية خلال حالات الطوارئ. لقد مكنتنا شراكتنا من توفير المساعدات والموارد بسرعة إلى المناطق التي تحتاج إليها بشدة.

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