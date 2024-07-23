ولي عهد عجمان: الشباب ركيزة الوطن ومستقبله

المصدر: عجمان - البيان

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب نائب، رئيس مركز الشباب العربي، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط والجهود المبذولة لتمكين الشباب، وتعزيز دورهم الحيوي في المجتمع، وتشكيل مستقبل واعد للأجيال المقبلة. وقال سموه إن «القيادة الرشيدة تؤمن بقدرات الشباب ودورهم الحيوي في بناء المجتمع، وتعمل على دعمهم وتمكينهم، وتوفير كافة المقومات النجاح والتميز لهم، باعتبارهم ركيزة رئيسة للتنمية».

وأكد سموه أن «الإمارة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تولي اهتماماً كبيراً بالشباب، وتعمل على تسخير كافة الإمكانات لتحقيق تطلعاتهم العلمية والعملية، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في مسيرة بناء الوطن».

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان النيادي: «تؤمن القيادة بأهمية الاستثمار في الشباب، وتحرص على تعزيز قدراتهم، وتطوير مهاراتهم، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف المجالات».

ولفت إلى أن «الحكومة تطلق بصفة دورية مبادرات مبتكرة لتطوير مهارات الشباب، واحتضان الكفاءات المتميزة، وتنميتها وفق أفضل السبل، وتعقد شراكات استراتيجية محلياً وعالمياً، بما يتيح الفرص لهم لاكتساب الخبرات لصنع مستقبل واعد للإمارات».

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