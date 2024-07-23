حاكم الشارقة يوجه بمعاملة أبناء المواطنات الموظفين أسوة بالمواطنين

المصدر: الشارقة - البيان

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وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الموارد البشرية في الشارقة، بمعاملة الموظفين في حكومة الشارقة من أبناء المواطنات بالإمارة مثل المواطنين، ومساواتهم في الكوادر الحكومية، بغض النظر عن ولادتهم قبل أو بعد حصول الأم على الجنسية الإماراتية.

وأُعلن عن توجيه سموه خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.

توجيه

كما وجه سموه هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بإضافة 5 أمتار للمساحة الأمامية للمنازل الواقعة أمام مستشفى خورفكان.

وأعلن عن توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، خلال مداخلته عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وأوضح رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الحكومة ستتكفل بتكاليف الخدمات التي ستتعارض مع هذه الإضافة، مضيفاً أن الهيئة ستباشر التنسيق مع جميع الدوائر الحكومية لإخلاء الأراضي من أي عوائق والبدء بتنفيذ الإضافة التي أمر بها صاحب السمو حاكم الشارقة.

اعتماد

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خصماً قدره 50% للطلبة الجدد الذين يتقدمون للتسجيل في جامعة الذيد ولا تنطبق عليهم شروط المنح، بمناسبة العام الأكاديمي الأول للجامعة.

وأُعلن عن اعتماد سموه خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.

مشاريع

إلى ذلك، كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عن حزمة مشاريع جديدة ستزين مدينة كلباء، تتضمن حديقة تحيط بقلعة خور كلباء التي هدمها الطوفان، ومتحفاً جديداً يضم جميع أنواع التراث من العادات والتقاليد والأهازيج، ومشروع «بوابة كلباء»؛ وهو عبارة عن ممشى يربط الحدائق المعلقة ببحيرة الحفية، مؤكداً سموه أنه وضع لكلباء برنامجاً سياحياً بيئياً أثرياً تراثياً مبنياً على العناصر الموجودة في المدينة

. جاء ذلك في مداخلة هاتفية لسموه برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة. وقال سموه: «سنزين مدينة كلباء بإذن الله، فهي الآن يرد إليها الناس من داخل دولة الإمارات وخارجها للسياحة، ووضعت لها برنامجاً سياحياً بيئياً أثرياً تراثياً، حيث وُضِع برنامجها السياحي بناء على العناصر الموجودة فيها.

فعلى سبيل المثال يوجد بجوار القلعة القائمة الآن متحف غريب؛ عبارة عن «بغالة» كبيرة - وهي السفينة الكبيرة - وشراعاتها هي البهو الداخلي للمتحف، وبداخله «اليازرة» - وهي وسيلة قديمة لجلب الماء من الآبار قليلة العمق نسبياً، وهي هيكل مكون من جذوع أشجار النخيل يتشكل من أربع قوائم، تنصب فوق البئر، ويعلق فيها بكرات كبيرة يلقى فوقها حبل يربط بطرفه دلو ضخم يصنع من الجلد -.

وكذلك يضم المتحف وسائل حرث الأرض، لتتمشى الناس داخل هذه البيئة التراثية التي تضم «الخوص» و«الصوف»، والمكان مكيف ويضم جميع أنواع التراث».واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة:

«نعمل الآن على إنجاز مشروع «بوابة كلباء»، وهو مشروع مهم جداً، وهو عبارة عن ممشى يربط الحدائق المعلقة ببحيرة الحفية، والممشى محاط بـ«درابزين» وهو حاجز لحماية الناس من السقوط، ويمكن للناس مشاهدة الحدائق المعلقة والبحيرة ومنظر مدينة كلباء كاملاً تحت الممشى، كما توجد كذلك أماكن للتصوير».

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