بلدية دبي تسحب 146 سيارة مهملة خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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نفذت بلدية دبي حملات لرصد وإزالة المركبات المهملة، حيث تمكنت من سحب 146 مركبة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذلك ضمن جهودها وخططها الميدانية المكثّفة للحفاظ على استدامة النظافة العامة، والحدّ من مشوهات المظهر الحضاري والجمالي في الإمارة.

وأوضحت «بلدية دبي» أنه يتم رصد المركبات والمعدات المهملة عن طريق فريق ميداني يتكون من 7 موظفين، حيث يتم إنذار المركبات والمعدات المهملة لمدة زمنية معينة تتراوح بين 3 أيام إلى 15 يوماً بناءً على حالة المركبة وموقعها، وفي حال كانت المركبة تحمل لوحة إمارة دبي يتم إرسال رسالة نصية إلى الرقم المسجل في نظام هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بدلاً من وضع إشعار الإزالة الورقي.

وبعد استيفاء المدة المحددة في الإنذار يتم إعداد برنامج سحب المركبة عن طريق شركة متخصصة في عمليات نقل المركبات والمعدات المهملة إلى ساحة الحجز التابعة لشركة الإمارات للمواقف في منطقة العوير، حيث يحق لصاحب المركبة استرجاع مركبته بعد دفع الغرامة المترتبة عليه، وذلك في حال مراجعته لاسترجاع المركبة قبل بيعها عبر لجنة التصرف في المركبات المهجورة.

إجراءات

وفيما يتعلق بالإجراءات أو العقوبات قانونية أو الغرامات المالية بحق أصحاب المركبات المهملة أوضحت البلدية أنه في حال رغبة صاحب المركبة في استرجاع المركبة يتم فرض رسوم لفك الحجز، والتي تختلف بناء على حجم المركبة ومدة الحجز بالإضافة إلى غرامة تفتيش بقيمة 500 درهم بسبب ترك المركبة مهملة.

وكانت بلدية دبي نفذت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حملة ميدانية لرصد وإزالة المركبات والمعدات المُهملة، استهدفت 9 مراكز تسجيل وفحص للمركبات على مستوى الإمارة، وذلك ضمن جهودها وخططها الميدانية المكثّفة للحفاظ على استدامة النظافة العامة، والحدّ من مشوهات المظهر الحضاري والجمالي في الإمارة.

وبهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأضرار المركبات المهملة وخطر تكدسها بشكلٍ مهمل، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية للحفاظ على استدامة المظهر العام وجمالية المرافق العامة، بما يعزز أهداف البلدية في جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية.

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