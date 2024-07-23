نهيان بن مبارك: «ليوا للرطب» منصة مهمة للمحافظة على النخلة ومنتجاتها

المصدر: الظفرة - وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن مهرجان ليوا للرطب يمثل منصة مهمة، ويلعب دوراً كبيراً في المحافظة على النخيل.

والاهتمام بالصناعات المرتبطة به، وتشجيع المزارعين على التوسع في هذا المجال؛ باعتباره إحدى دعائم تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن اهتمام المهرجان بالزراعة بشكل عام من خلال طرحه للمسابقات التي تعنى بالرطب والفاكهة وبرامج متنوعة تعزز مشاريع صون التراث.

مسابقات

واستمع معاليه خلال زيارته الدورة الـ 20 من مهرجان ليوا للرطب، أول من أمس، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، إلى شرح موجز من عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان، حول أبرز المسابقات والفعاليات التي يتضمنها المهرجان، ومنها «مزاينة الرطب»، و«مسابقات الفواكه»، و«المزرعة النموذجية»، و«أجمل مجسم تراثي»، و«أجمل مخرافة رطب»، وآلية المشاركة والتحكيم.

لقاء

كما التقى أعضاء لجان التحكيم واللجان المنظمة، وزار أجنحة الجهات الراعية والداعمة والمشاركة من الجهات الحكومية والخاصة، وأركان المصانع والشركات والمحلات العاملة في القطاع الزراعي.

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