حاكم الشارقة يكشف عن حزمة مشاريع جديدة ستزين مدينة كلباء

المصدر: وام

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كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن حزمة مشاريع جديدة ستزين مدينة كلباء .

وأوضح سموه أن المشاريع تتضمن حديقة تحيط بقلعة خور كلباء التي هدمها الطوفان ومتحفا جديدا يضم جميع أنواع التراث من العادات والتقاليد والأهازيج ومشروع "بوابة كلباء" وهو ممشى سيربط الحدائق المعلقة ببحيرة الحفية .. مؤكداً أنه وضع لكلباء برنامجاً سياحياً بيئياً أثرياً تراثياً مبنيا على العناصر الموجودة في المدينة.

وروى صاحب السمو حاكم الشارقة في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة حكاية قلعة خور كلباء والأرض الخالية المجاورة لها وقال : " سنزين مدينة كلباء بإذن الله فهي الآن يرد إليها الناس من داخل دولة الإمارات وخارجها للسياحة ووضعت لها برنامجاً سياحياً بيئياً أثرياً تراثياً حيث وُضِع برنامجها السياحي بناء على العناصر الموجودة فيها فعلى سبيل المثال يوجد بجوار القلعة القائمة الآن متحف غريب عبارة عن "بغالة" كبيرة - وهي السفينة الكبيرة- وشراعاتها هي البهو الداخلي للمتحف وبداخله "اليازرة" - وهي وسيلة قديمة لجلب الماء من الآبار قليلة العمق نسبياً وهي هيكل مكون من جذوع أشجار النخيل يتشكل من أربعة قوائم تنصب فوق البئر ويعلق فيها بكرات كبيرة يلقى فوقها حبل يربط بطرفه دلو ضخم يصنع من الجلد .. موضحا أن المتحف يضم وسائل حرث الأرض وجميع أنواع التراث الذي نريد أن نحافظ عليه من عادات وتقاليد وأهازيج وغيرها إلى جانب مطاعم للزوار وهذه إضافة لمدينة كلباء بإذن الله".

ونوه صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مشروع "بوابة كلباء" وقال : “نعمل الآن على إنجاز المشروع المهم للغاية وهو عبارة عن ممشى يربط الحدائق المعلقة ببحيرة الحفية والممشى محاط بحاجز لحماية الناس من السقوط ويمكنهم مشاهدة الحدائق المعلقة والبحيرة ومنظر مدينة كلباء كاملاً تحت الممشى”.

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