حاكم الشارقة يوجه بإضافة 5 أمتار للمنازل أمام مستشفى خورفكان

المصدر: وام

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بإضافة 5 أمتار للمساحة الأمامية للمنازل الواقعة أمام مستشفى خورفكان.

أعلن عن توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة، سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، خلال مداخلته عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وأوضح، أن الحكومة ستتكفل بتكاليف الخدمات التي ستتعارض مع هذه الإضافة، مضيفاً أن الهيئة ستباشر التنسيق مع جميع الدوائر الحكومية لإخلاء الأراضي من أي عوائق والبدء بتنفيذ الإضافة التي أمر بها حاكم الشارقة.

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