شرطة دبي تحرر 212 مُخالفة بحق الوسائل البحرية

المصدر: البيان

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حرر مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، 212 مخالفة بحق الوسائل البحرية خلال الشهرين الماضيين، بينها 160 مخالفة للدراجات المائية و52 مخالفة للوسائل البحرية الأخرى.

وأوضح العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، أن المخالفات الصادرة بحق مالكي الدراجات المائية كانت بسبب انتهاء صلاحية التراخيص الخاصة باستخدامها، والدخول في الأماكن الممنوعة كالمناطق المُعدة للسباحة والشواطئ الفندقية، إلى جانب عدم الالتزام بالأوقات المُحددة لاستخدام الدراجات المائية، وعدم ارتداء سترة النجاة، وقيادة الوسيلة البحرية المستخدمة في الرياضة من قبل شخص دون السن المُرخص به، وتحميل الوسيلة البحرية فوق طاقتها، وغيرها من المخالفات الاخرى.

الدراجات المائية

وأكد العميد حسن سهيل أن مخالفات الدراجات المائية توزعت بين المناطق الشاطئية في إمارة دبي، مشدداً على أن قيادة الدراجة المائية بترخيص مُنتهي الصلاحية غرامتها تبلغ 1000 درهم، وأن استعمالها في الأوقات غير المُصرح بها غرامتها 2000 درهم.

ودعا العميد حسن سهيل مستخدمي الدراجات المائية إلى الالتزام بالقوانين والتأكد من توافر معدات السلامة العامة من سترة النجاة، والصيانة الدورية، والحرص على عدم الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية، والالتزام بالسرعات المُحددة التي لا تتجاوز 5 إلى 7 أميال بحرية، وعدم تحميل الدراجة فوق طاقتها وذلك حفاظاً على حياتهم وسلامتهم، مُنبهاً في الوقت ذاته إلى أن مخالفة عدم ارتداء معدات السلامة العامة على الدراجات المائية تصل إلى 3 آلاف درهم.

مخالفات الوسائل البحرية

وأشار العميد حسن سهيل الى أن المخالفات المُتعلقة بالوسائل البحرية تنوعت بين استخدامها رغم انتهاء صلاحيتها وغرامتها تبلغ 1000 درهم، والإبحار في الأماكن المحظورة في الإمارة وغرامتها 5 آلاف درهم، والإبحار بالوسيلة البحرية في غير الأوقات المصرح بها وغرامتها 1000درهم.

وطالب مالكي الوسائل البحرية المختلفة بضرورة التأكد من الصيانة الدورية، والتحقق من الحالة الجوية قبل ارتياد البحر، والتحقق من توفر معدات النجاة على متنها، داعياً في الوقت ذاته إلى استخدام خدمة "أبحر بأمان" المتوفرة في التطبيق الذكي لشرطة دبي، وذلك لضمان سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة، أو الاتصال على الرقم 999 في حالة الطوارئ.

وأكد العميد حسن سهيل على الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، وعلى جاهزية دوريات الإنقاذ البحري في التعامل مع الحوادث البحرية الطارئة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن وعلى مدار 24 ساعة تماشياً مع توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في هذا الشأن، مشدداً على أن أفراد شرطة دبي يعملون من أجل سعادة أفراد المجتمع وأمنهم والحفاظ على سلامتهم.

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