تهاني القادري: مسيرة ملهمة في الرعاية الصحية والتعليم الطبي

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الدكتورة تهاني القادري تُعتبر مثالاً يحتذى به في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي على مدى 23 عاماً من الخبرة العملية

تُعتبر الدكتورة تهاني القادري واحدة من أبرز الشخصيات في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأت مشوارها المهني بالعمل كممرضة، ولكن طموحها وإصرارها قادها إلى تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الإدارة الصحية، واليوم هي تشغل منصب مدير التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة، حيث تساهم بفعالية في تطوير القطاع الصحي الخاص وهي مثال حي للطموح والاجتهاد، وتعتبر رحلتها مصدر إلهام للكثيرين لتجسيدها التزام الإمارات بتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية من خلال تفعيل دور الكوادر الوطنية.

بداية الرحلة المهنية

نشأت الدكتورة تهاني القادري في بيئة تدعم التعليم والابتكار، كانت دائمًا تتمتع بشغف كبير لمساعدة الآخرين، مما جعلها تختار مهنة التمريض وبعد حصولها على دبلوم في التمريض عام 2001 عملت في مستشفى العين في خلال تلك الفترة، واكتسبت خبرة واسعة في رعاية المرضى والتعامل مع الحالات المختلفة، مما عزز لديها مهارات التواصل والقيادة، ولم تكتف بهذا القدر من التعليم، بل أكملت مسيرتها الأكاديمية بحصولها على شهادة البكالوريوس في التمريض من جامعة الشارقة، ومع شغفها المستمر بالتعلم والتطوير، حققت بامتياز مع مرتبة الشرف الاولى شهادة الماجستير في القيادة من جامعة أبوظبي ودبلوم في القيادة من جامعة ماكماستر كندا ومن ثم الدكتوراه في تخصص الصحة العامة والصحة المهنية من جامعة الامارات العربية المتحدة وغيرها الكثيرمن المؤهلات الاكاديمية من جهات محلية ودولية.

بفضل اجتهادها وتفانيها، استطاعت الدكتورة تهاني التقدم في مسيرتها المهنية سريعًا، وانتقلت من وظيفة الممرضة إلى المناصب الإدارية، حيث شغلت عدة أدوار في مؤسسات صحية مختلفة، وكانت لها قدرة ملحوظة على تحليل التحديات وإيجاد الحلول المناسبة، مما ساعد على رفع مستوى الأداء في الفرق التي عملت بها، ومن خلال هذه التجارب، زادت من مهاراتها القيادية والإدارية.

وتنقلت الدكتورة تهاني بين عدة قطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم العالي وقطاع تنظيم خدمات الرعاية الصحية، خلال السنوات الـ 23 الماضية من مسيرتها المهنية، حيث عملت في دائرة الصحة وتولت عدة مناصب في التوطين والتخطيط الإستراتيجي بالإضافة إلى التعليم الطبي ثم تم تكليفها برئاسة قسم تراخيص المهنيين الصحيين في عام 2020 ومن ثم رئيس قسم التعليم الطبي والامتحانات في أبريل 2021.

التحول إلى القطاع الخاص

في نهاية 2023 انضمت الدكتورة تهاني إلى برجيل القابضة كمدير للتوطين والشؤون الأكاديمية، وهي خطوة تعكس طموحها في المساهمة في تطوير الرعاية الصحية في الإمارات، في هذا الدور، كان لديها رؤية واضحة لتعزيز مستوى التوطين في القطاع الصحي، حيث وجدت المكان المناسب لترجمة خبراتها الواسعة على أرض الواقع، وخلال فترة وجيزة، لمست الفرق بين العمل في القطاعين الحكومي والخاص ونجحت في تجاوز التحديات بفضل دعم الإدارة العليا للكوادر الإماراتية وتوجيهاتهم المستمرة ودعمهم اللامحدود.

إنجازات بارزة

تحت قيادتها، حققت برجيل القابضة العديد من الإنجازات الملموسة، من أبرز هذه الإنجازات تكريم الشركة من قبل دائرة الصحة لتجاوز مستهدفات التوطين في قطاع الرعاية الصحية، لم يكن هذا التكريم نتيجة للصدفة، بل جاء نتيجة لجهود مستمرة في تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية.

وخلال ثمانية أشهر فقط من انضمامها إلى برجيل، ساهمت الدكتورة تهاني في تحقيق عدة إنجازات مهمة، منها:

تكريم برجيل القابضة من قبل دائرة الصحة لتجاوز مستهدفات التوطين في قطاع الرعاية الصحية لعام 2023 .

رفع نسبة التوطين في برجيل القابضة بنسبة 200%

فوز برجيل القابضة بسبع جوائز في جائزة نافس، بما في ذلك جائزة المركز الأول للمنشآت الكبيرة .

توقيع ثمان مذكرات تفاهم مع مؤسسات حكومية وشبة حكومية لدعم مبادرات التوطين في برجيل القابضة.

توقيع مذكرات تفاهم مع عشر مؤسسات أكاديمية محلية ودولية لتوفير ودعم برامج التعليم الطبي .

الحصول على الاعتراف الأكاديمي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وهو أول اعتماد من نوعه يمنح لمجموعة في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي .

تطوير سياسات ومعايير التعليم الطبي والتدريب والحصول على عدد من الاعتمادات من الجهات التنظيمية.

رفع الطاقة الاستيعابية للتدريب الطبي في منشآت برجيل القابضة.

دور بارز في قطاع التعليم الطبي

إلى جانب دورها وإنجازاتها في برجيل القابضة، تشغل الدكتورة تهاني مواقع مؤثرة في قطاع التعليم الطبي، فهي عضو في مجلس عدد من الجامعات المحلية، مثل جامعة أبوظبي، كلية فاطمة للعلوم الصحية، كليات التقنية العليا وكلية ليوا، وعضو هيئة تدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعضو في اللجنة الوطنية لامتحانات المعهد الوطني للتخصصات الصحية حيث تسهم خبراتها الواسعة ومعرفتها العميقة في تطوير برامج التعليم الطبي وتأهيل الكوادر الصحية المستقبلية.

تطلعات للمستقبل ولماذا برجيل القابضة

قالت الدكتورة تهاني القادري، "أجد نفسي كل يوم أقف أمام تحديات عدة وأجعل منه فرصة للنمو والتطور وأومن أن برجيل القابضة مؤمنة ومهتمة بالاستثمار في القوى العاملة الإماراتية وتطويرها، وتعمل الشركة دائماً على توفير بيئة عمل داعمة وتقديم فرص تدريبية متقدمة للكوادر المحلية ودورهم في بناء مستقبل مستدام."

تهاني القادري: مسيرة ملهمة في الرعاية الصحية والتعليم الطبي

الدكتورة تهاني القادري تُعتبر مثالاً يحتذى به في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي على مدى 23 عاماً من الخبرة العملية

تُعتبر الدكتورة تهاني القادري واحدة من أبرز الشخصيات في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأت مشوارها المهني بالعمل كممرضة، ولكن طموحها وإصرارها قادها إلى تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الإدارة الصحية، واليوم هي تشغل منصب مدير التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة، حيث تساهم بفعالية في تطوير القطاع الصحي الخاص وهي مثال حي للطموح والاجتهاد، وتعتبر رحلتها مصدر إلهام للكثيرين لتجسيدها التزام الإمارات بتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية من خلال تفعيل دور الكوادر الوطنية.

بداية الرحلة المهنية

نشأت الدكتورة تهاني القادري في بيئة تدعم التعليم والابتكار، كانت دائمًا تتمتع بشغف كبير لمساعدة الآخرين، مما جعلها تختار مهنة التمريض وبعد حصولها على دبلوم في التمريض عام 2001 عملت في مستشفى العين في خلال تلك الفترة، واكتسبت خبرة واسعة في رعاية المرضى والتعامل مع الحالات المختلفة، مما عزز لديها مهارات التواصل والقيادة، ولم تكتف بهذا القدر من التعليم، بل أكملت مسيرتها الأكاديمية بحصولها على شهادة البكالوريوس في التمريض من جامعة الشارقة، ومع شغفها المستمر بالتعلم والتطوير، حققت بامتياز مع مرتبة الشرف الاولى شهادة الماجستير في القيادة من جامعة أبوظبي ودبلوم في القيادة من جامعة ماكماستر كندا ومن ثم الدكتوراه في تخصص الصحة العامة والصحة المهنية من جامعة الامارات العربية المتحدة وغيرها الكثيرمن المؤهلات الاكاديمية من جهات محلية ودولية.

بفضل اجتهادها وتفانيها، استطاعت الدكتورة تهاني التقدم في مسيرتها المهنية سريعًا، وانتقلت من وظيفة الممرضة إلى المناصب الإدارية، حيث شغلت عدة أدوار في مؤسسات صحية مختلفة، وكانت لها قدرة ملحوظة على تحليل التحديات وإيجاد الحلول المناسبة، مما ساعد على رفع مستوى الأداء في الفرق التي عملت بها، ومن خلال هذه التجارب، زادت من مهاراتها القيادية والإدارية.

وتنقلت الدكتورة تهاني بين عدة قطاعات، من الرعاية الصحية إلى التعليم العالي وقطاع تنظيم خدمات الرعاية الصحية، خلال السنوات الـ 23 الماضية من مسيرتها المهنية، حيث عملت في دائرة الصحة وتولت عدة مناصب في التوطين والتخطيط الإستراتيجي بالإضافة إلى التعليم الطبي ثم تم تكليفها برئاسة قسم تراخيص المهنيين الصحيين في عام 2020 ومن ثم رئيس قسم التعليم الطبي والامتحانات في أبريل 2021.

التحول إلى القطاع الخاص

في نهاية 2023 انضمت الدكتورة تهاني إلى برجيل القابضة كمدير للتوطين والشؤون الأكاديمية، وهي خطوة تعكس طموحها في المساهمة في تطوير الرعاية الصحية في الإمارات، في هذا الدور، كان لديها رؤية واضحة لتعزيز مستوى التوطين في القطاع الصحي، حيث وجدت المكان المناسب لترجمة خبراتها الواسعة على أرض الواقع، وخلال فترة وجيزة، لمست الفرق بين العمل في القطاعين الحكومي والخاص ونجحت في تجاوز التحديات بفضل دعم الإدارة العليا للكوادر الإماراتية وتوجيهاتهم المستمرة ودعمهم اللامحدود.

إنجازات بارزة

تحت قيادتها، حققت برجيل القابضة العديد من الإنجازات الملموسة، من أبرز هذه الإنجازات تكريم الشركة من قبل دائرة الصحة لتجاوز مستهدفات التوطين في قطاع الرعاية الصحية، لم يكن هذا التكريم نتيجة للصدفة، بل جاء نتيجة لجهود مستمرة في تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية.

وخلال ثمانية أشهر فقط من انضمامها إلى برجيل، ساهمت الدكتورة تهاني في تحقيق عدة إنجازات مهمة، منها:

تكريم برجيل القابضة من قبل دائرة الصحة لتجاوز مستهدفات التوطين في قطاع الرعاية الصحية لعام 2023 .

رفع نسبة التوطين في برجيل القابضة بنسبة 200%

فوز برجيل القابضة بسبع جوائز في جائزة نافس، بما في ذلك جائزة المركز الأول للمنشآت الكبيرة .

توقيع ثمان مذكرات تفاهم مع مؤسسات حكومية وشبة حكومية لدعم مبادرات التوطين في برجيل القابضة.

توقيع مذكرات تفاهم مع عشر مؤسسات أكاديمية محلية ودولية لتوفير ودعم برامج التعليم الطبي .

الحصول على الاعتراف الأكاديمي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية، وهو أول اعتماد من نوعه يمنح لمجموعة في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي .

تطوير سياسات ومعايير التعليم الطبي والتدريب والحصول على عدد من الاعتمادات من الجهات التنظيمية.

رفع الطاقة الاستيعابية للتدريب الطبي في منشآت برجيل القابضة.

دور بارز في قطاع التعليم الطبي

إلى جانب دورها وإنجازاتها في برجيل القابضة، تشغل الدكتورة تهاني مواقع مؤثرة في قطاع التعليم الطبي، فهي عضو في مجلس عدد من الجامعات المحلية، مثل جامعة أبوظبي، كلية فاطمة للعلوم الصحية، كليات التقنية العليا وكلية ليوا، وعضو هيئة تدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعضو في اللجنة الوطنية لامتحانات المعهد الوطني للتخصصات الصحية حيث تسهم خبراتها الواسعة ومعرفتها العميقة في تطوير برامج التعليم الطبي وتأهيل الكوادر الصحية المستقبلية.

تطلعات للمستقبل ولماذا برجيل القابضة

قالت الدكتورة تهاني القادري، "أجد نفسي كل يوم أقف أمام تحديات عدة وأجعل منه فرصة للنمو والتطور وأومن أن برجيل القابضة مؤمنة ومهتمة بالاستثمار في القوى العاملة الإماراتية وتطويرها، وتعمل الشركة دائماً على توفير بيئة عمل داعمة وتقديم فرص تدريبية متقدمة للكوادر المحلية ودورهم في بناء مستقبل مستدام."

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