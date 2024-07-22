"طرق دبي" تنظّم حملات تفتيشية حول الحمولة للشاحنات والمركبات الثقيلة

المصدر: البيان

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نفذت هيئة الطرق والمواصلات، وفقاً لإجراءات إستراتيجية السلامة المرورية، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، عدداً من الحملات التفتيشية لرقابة أنشطة الترخيص مؤخراً لرصد مخالفات الحمولة الزائدة على متن المركبات الثقيلة والشاحنات.

وقد جرت الحملات في الشوارع، التي تشهد مروراً مستمراً ومكثّفا للشاحنات والمركبات الثقيلة أكثر من غيرها من الطرق والشوارع في الإمارة، وهي: شارع مطار آل مكتوم الدولي، شارع دبي العين، شارع الإمارات، شارع راس الخور، شارع محمد بن زايد وشارع الخيل.

وتفصيلاً، قال سلطان الأكرف، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "إنَّ الهدف الاستراتيجي من إطلاق هذه الحملات يتمحور حول تعزيز سلامة التنقل، وذلك من خلال ترجمة رؤية القيادة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع السائقين، للحفاظ على أمن وسلامة جميع مستخدمي الطريق من خلال: توعية السائقين بشأن بروز الحمولة الزائدة مما يتسبب بخطورة على حياة السائقين وذلك من خلال وقوع حوادث مؤسفة كانقلاب الشاحنات والمركبات الثقيلة وأيضا تساقط المواد على الشوارع مما يُشكّل كذلك خطورة بالغة على الغير من مستخدمي الطريق الآخرين، كما يؤثر سلباً على العمر الافتراضي للطريق، بالإضافة إلى توعيتهم كذلك حول الحد من نقل المواد الخطرة القابلة للاشتعال بدون ترخيص.

ويأتي تنظيم مثل هذه الحملات ضمن إطار الخطط الاستراتيجية للهيئة التي تُنَفَّذُ على مدار العام من منطلق الحرص الدائم للهيئة على نشر الوعي المروري وتعزيز السلامة المرورية للطرق. حيث تتضمن هذه الحملات محاور توعوية وتثقيفية موجهة للسائقين لضمان الالتزام والتقيد بالمعايير والمتطلبات الفنية واشتراطات السلامة المرورية لقيادة الشاحنات والمركبات الثقيلة بشكل آمن على الطرق، لاسيما في فصل الصيف. كما تُجَسِّدُ هذه الحملات أهداف الهيئة لتعزيز سلامة التنقل وجعل الطرق أكثر أماناً، لترجمة رؤية القيادة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية حفاظاً على طرق آمنة للجميع.

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