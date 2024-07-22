حمدان بن محمد : المؤسسة العسكرية فخر للوطن وحصن لاتحادنا ووحدتنا وانضمامي لها شرف ووسام

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أن المؤسسة العسكرية فخر للوطن وحصن لاتحادنا ووحدتنا وردع للعدو .. وسر للاستقرار والازدهار وحماية مكتسبات دولة الإمارات .

وقال سموه عبر حسابه في منصة " إكس" : "التقيت خلال زيارتي لوزارة الدفاع كبار القادة في الوزارة بالإضافة لقيادات قواتنا المسلحة بكافة فروعها. واطلعت خلال اللقاء على آليات العمل وخطط التطوير وأهم المشاريع. المؤسسة العسكرية التي بناها ويتابعها سيدي رئيس الدولة حفظه الله ويسانده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي فخر للوطن .. وحصن لاتحادنا ووحدتنا .. وردع للعدو .. وسر للاستقرار والازدهار وحماية مكتسبات دولة الإمارات .. وانضمامي لها شرف .. ووسام .. ومسؤولية اعتز بها واعتز بانضمامي لفريق العمل القائم على هذه المؤسسة العريقة التي أصبحت نموذجاً عسكرياً عالمياً ناجحاً".

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